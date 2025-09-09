Премьер-министр Олжас Бектенов поручил Минцифры в месячный срок представить меры по масштабированию концепции "Умных городов", передает BAQ.KZ. Миннацэкономики до конца года должно внести поправки о преобразовании социально-предпринимательских корпораций в институты развития.

"Министерству национальной экономики до конца года внести в Аппарат Правительства проект законодательных поправок, предусматривающих преобразование социально-предпринимательских корпораций в институты развития, с расширением их функций и полномочий для обеспечения роста экономики регионов", - сказал Бектенов.

В реальном секторе основной акцент сделан на цифровизацию и внедрение ИИ. Для этого создан Цифровой штаб, которому поручено оперативное принятие решений. Минцифры предстоит ускорить подготовку "Цифрового кодекса", закона "Об искусственном интеллекте" и концепции "Digital Qazaqstan", а также внести проект указа о создании Министерства ИИ и цифрового развития.

Минпрому поручено обеспечить запуск трёх предприятий по переработке редких и редкоземельных металлов, провести аэрогеофизические исследования и создать сертифицированную лабораторию. Также ведомство должно подготовить пакет мер поддержки обрабатывающей промышленности и повысить эффективность СЭЗ, включая возможную передачу управления частным компаниям.

В строительстве необходимо внедрять информационное моделирование зданий и запустить Единую систему по строительству. Минэнерго и "Самрук-Қазына" поручено обеспечить запуск газохимических проектов и разработать долгосрочный механизм поставок газа, ускорить модернизацию энергетики, а также проработать вопросы развития атомной и угольной генерации.

Минтрансу поручено реализовать крупные проекты ЖД и автодорог ("Бахты – Аягоз", "Кызылжар – Мойынты" и др.), разработать программу по развитию контейнерных перевозок и внедрить цифровую систему Smart Cargo. Также предстоит создать национального грузоперевозчика и подготовить условия для внедрения беспилотного транспорта.

В сельском хозяйстве нужно разработать Комплексный план развития животноводства, модернизировать агроинфраструктуру, внедрить цифровые технологии и ужесточить контроль за землепользованием, считает Бектенов. Минводресурсов до 2026 года должно завершить создание цифровой платформы учёта водных ресурсов и приступить к реализации проекта восстановления северной части Арала.

В социальной сфере Минтруду поручено до декабря разработать единый стандарт мер поддержки, исключив неэффективные льготы, и внедрить Единую цифровую платформу социальной сферы. Минпросвещения совместно с "Самрук-Қазына" должно завершить строительство школ "Келешек мектебі", внедрить дорожную карту по ИИ в образовании и масштабировать проекты "Ауыл мектебі – сапа алаңы" и центр Sana.

Отдельное внимание уделено развитию туризма — необходимо обновить мастер-план Алматинского горного кластера, а также до октября подготовить график приватизации футбольных клубов. Минздраву поручено запустить новые многопрофильные больницы и внедрить систему мониторинга качества медуслуг.

Президент акцентировал принцип "Закон и Порядок". МВД поручено усилить профилактику правонарушений, повысить безопасность дорожного движения, урегулировать использование электросамокатов и внедрить платформу для борьбы с киберугрозами.