Бектенов поручил устранить дублирование цифровых проектов и ускорить внедрение ИИ
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Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства поручил пересмотреть цифровые проекты госорганов, исключить дублирующие решения и направить финансирование на инициативы с конкретным экономическим эффектом, передает BAQ.KZ.
Глава кабмина подчеркнул, что реализация стратегии Digital Qazaqstan должна оцениваться по достигнутым результатам, а не по количеству запущенных проектов.
Цифровизация должна повышать производительность, снижать издержки и упрощать взаимодействие граждан и бизнеса с государством.
«Экосистема государственных услуг должна и дальше развиваться проактивно, чтобы гражданину вовсе не требовалось подавать многочисленных запросов.
В цифровой сфере также нельзя допускать излишнюю бюрократию», - сказал Бектенов.
Министерству искусственного интеллекта поручено в двухмесячный срок провести ревизию действующих и планируемых цифровых проектов, выявить дублирующие решения и обеспечить их объединение на общей архитектуре и государственных платформах.
До конца года ведомство совместно с Министерством финансов должно определить приоритетность цифровых проектов. Первоочередное финансирование получат решения, непосредственно влияющие на достижение показателей стратегии.
Новые бюджетные заявки на цифровизацию будут рассматриваться с учетом ожидаемого экономического эффекта.
Отдельные поручения премьер-министр дал по ключевым отраслям экономики.
В энергетике необходимо объединить ключевые объекты и информационные системы в единый цифровой контур с выводом данных в Energy Command Center. До конца текущего года Минэнерго должно провести цифровую инвентаризацию основных объектов и утвердить единые требования к отраслевым данным.
В нефтегазовой отрасли Бектенов поручил масштабировать применение искусственного интеллекта и цифровых двойников на всех производственных активах. Министерству энергетики, фонду «Самрук-Казына» и «КазМунайГазу» необходимо обеспечить полный запуск цифровых двойников на 12 основных месторождениях до конца 2028 года.
В промышленности предстоит объединить ключевые производственные данные в единое отраслевое хранилище — Data Lake. В двухмесячный срок профильное министерство должно определить приоритетные предприятия и технологические процессы для внедрения отечественных цифровых решений.
Также поручено сформировать долгосрочную потребность государства и национальных компаний в отечественных робототехнических и беспилотных системах.
«Необходимо заранее сформировать потребность государства и национальных компаний и обеспечить отечественным производителям долгосрочные гарантированные контракты», - подчеркнул премьер-министр.
В сельском хозяйстве Бектенов поручил ускорить создание единой национальной цифровой экосистемы.
В месячный срок Минсельхоз должен определить меры господдержки, которые первыми переведут в проактивный формат на основе данных цифровых профилей хозяйств.
В транспортной сфере Министерству транспорта совместно с акиматами поручено за два месяца определить наиболее загруженные участки в крупных городах и запустить на них пилотное интеллектуальное управление транспортными потоками. Эффективные решения затем должны получить более широкое применение.
Компания ҚТЖ должна в месячный срок завершить передачу данных о перевозках в единое озеро данных. Совместно с Минтрансом ей предстоит утвердить этапы цифровизации с обязательным переходом на отечественные технологии управления перевозками.
В финансовой сфере премьер-министр поставил задачу связать бюджетное планирование, казначейское исполнение, управление госактивами и аудит в единый цифровой контур. Цифровой тенге должен обеспечить прослеживаемость бюджетных средств и применение смарт-контрактов.
«В конечном итоге мы должны перейти от постфактум-контроля к контролю непосредственно в момент платежа», - отметил Бектенов.
Министерству финансов поручено в двухмесячный срок определить бюджетные, налоговые и контрольные процессы, в которых решения могут приниматься автоматически на основе государственных данных и моделей оценки рисков, и приступить к их реализации.
До конца года показатели Digital Qazaqstan также должны быть включены в планы развития госорганов, регионов и организаций квазигосударственного сектора. Бектенов подчеркнул, что первые руководители несут персональную ответственность за достижение установленных результатов. Общий контроль и координация закреплены за Жасланом Мадиевым.
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