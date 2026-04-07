Бектенов поручил внедрять технологии «чистого угля» и поддержать углехимию
Премьер-министр РК Олжас Бектенов на заседании Правительства дал ряд поручений по реализации Национального проекта «Развитие угольной генерации» и дальнейшему развитию угольной отрасли, передает BAQ.KZ.
Министерству энергетики совместно с компанией «Самрук-Энерго» и акиматами регионов поручено взять на особый контроль исполнение нацпроекта. По каждой новой электростанции - от этапа закладки до ввода в эксплуатацию - должны быть детально расписаны все этапы работ.
Провести анализ действующих энергоисточников
В месячный срок Министерству энергетики совместно с Министерством экологии необходимо провести анализ действующих энергоисточников и утвердить по каждой станции дорожные карты по внедрению современных технологий, основанных на принципах «чистого угля». Также поручено обеспечить поэтапное внедрение систем очистки на действующих угольных электростанциях, включая электрофильтры, и активизировать исследования в этой сфере с учетом международного опыта.
Разработать комплекс мер для поддержки углехимии
Отдельное внимание уделено развитию углехимии.
«Отрасль углехимии в Казахстане все еще находится на этапе формирования, хотя обладает очень высоким потенциалом.
Получение продукции из угля с высокой добавленной стоимостью будет активно содействовать диверсификации экономики, укреплять ее экспортный потенциал.
В этой связи Министерству энергетики до 1 июля подготовить комплекс мер государственной поддержки отрасли углехимии, а также с холдингом «Байтерек» выработать конкретные механизмы финансирования углехимических проектов», - сказал Бектенов.
Повысить эффективность угледобычи
Кроме того, отмечена необходимость модернизации добычи угля.
«Добыча угля на разрезах осуществляется на основе традиционных технологий, зачастую с использованием устаревшего оборудования.
Это сказывается не только на эффективности разработки угольных месторождений, но и на безопасности сотрудников предприятий.
В этой связи Министерству энергетики совместно с предприятиями угольной промышленности в месячный срок разработать и утвердить план мероприятий по повышению эффективности угледобычи и обеспечению безопасности условий труда с учетом использования цифровых технологий», - заключил Бектенов.
Ранеее сообщалось, что в угольную отрасль Казахстана вольют более 550 млрд тенге.
