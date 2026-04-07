Премьер-министр РК Олжас Бектенов на заседании Правительства дал ряд поручений по реализации Национального проекта «Развитие угольной генерации» и дальнейшему развитию угольной отрасли, передает BAQ.KZ.

Министерству энергетики совместно с компанией «Самрук-Энерго» и акиматами регионов поручено взять на особый контроль исполнение нацпроекта. По каждой новой электростанции - от этапа закладки до ввода в эксплуатацию - должны быть детально расписаны все этапы работ.

Провести анализ действующих энергоисточников

В месячный срок Министерству энергетики совместно с Министерством экологии необходимо провести анализ действующих энергоисточников и утвердить по каждой станции дорожные карты по внедрению современных технологий, основанных на принципах «чистого угля». Также поручено обеспечить поэтапное внедрение систем очистки на действующих угольных электростанциях, включая электрофильтры, и активизировать исследования в этой сфере с учетом международного опыта.

Разработать комплекс мер для поддержки углехимии

Отдельное внимание уделено развитию углехимии.

«Отрасль углехимии в Казахстане все еще находится на этапе формирования, хотя обладает очень высоким потенциалом. Получение продукции из угля с высокой добавленной стоимостью будет активно содействовать диверсификации экономики, укреплять ее экспортный потенциал. В этой связи Министерству энергетики до 1 июля подготовить комплекс мер государственной поддержки отрасли углехимии, а также с холдингом «Байтерек» выработать конкретные механизмы финансирования углехимических проектов», - сказал Бектенов.

Повысить эффективность угледобычи

Кроме того, отмечена необходимость модернизации добычи угля.

«Добыча угля на разрезах осуществляется на основе традиционных технологий, зачастую с использованием устаревшего оборудования. Это сказывается не только на эффективности разработки угольных месторождений, но и на безопасности сотрудников предприятий. В этой связи Министерству энергетики совместно с предприятиями угольной промышленности в месячный срок разработать и утвердить план мероприятий по повышению эффективности угледобычи и обеспечению безопасности условий труда с учетом использования цифровых технологий», - заключил Бектенов.

Ранеее сообщалось, что в угольную отрасль Казахстана вольют более 550 млрд тенге.