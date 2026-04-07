На сегодня в сфере твердых полезных ископаемых по углю ведут деятельность 40 недропользователей по 41 контракту. Об этом на заседании Правительства сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов, передает BAQ.KZ.

Власти ведут системную работу по привлечению инвестиций. Если в 2025 году объём вложений составил 305 млрд тенге, то в 2026 году ожидается значительный рост - до 553,5 млрд тенге.

«При устойчивом развитии данного сектора ожидается рост рабочих мест», - отметил он.

Что еще планируют

Отдельное внимание уделяется развитию геологоразведки.

До конца года планируется провести аукцион по предоставлению прав недропользования примерно на 10 угольных участках.

Ожидается, что рост инвестиций позволит не только увеличить добычу угля, но и создать новые рабочие места, а также усилить энергетическую устойчивость страны.

Ранее министр сообщил, что добыча угля по итогам 2025 года увеличилась на 7%.

