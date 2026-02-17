Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании Правительства страны поручил в течении месяца представить ему перечень проектов в сфере переработки, передает BAQ.KZ.

Он отметил, что необходимо изменить структуру обрабатывающей промышленности.

– Речь идет о развитии производства комплектующих, повышении уровня локализации, внедрении современных технологий, автоматизации производств и росте производительности труда. Поручаю министерствам промышленности, энергетики, сельского хозяйства, национальной экономики и холдингу "Байтерек" в месячный срок представить конкретный перечень новых промышленных проектов в сфере переработки, которые обеспечат создание продукции с высокой добавленной стоимостью и экспортным потенциалом, – сказал Бектенов.

Премьер-министр подчеркнул, что каждый вводимый проект должен рассматриваться не изолированно, а с точки зрения его мультипликативного эффекта на экономику.

Олжас Бектенов поручил компании KazakhInvest совместно с госорганами, акиматами, фондом "Самрук-Қазына" и холдингом "Байтерек" до 1 апреля сформировать актуальный пул инвестпроектов в Национальной цифровой инвестиционной платформе, обеспечив полноту и достоверность данных. Это нужно, чтобы быстрее принимать решения по мерам поддержки действующих проектов.

Также он отметил недостаточный уровень переработки продукции нефтегазохимии и поручил Минэнерго и Минпрому вместе с "Самрук-Қазына" обеспечить прозрачные и стабильные поставки доступного полимерного сырья на внутренний рынок. Министерству промышленности поручено представить конкретный пул проектов по дальнейшей переработке полимерной продукции.

Кроме того, Премьер-министр поручил Минпрому совместно с акиматами наладить постоянный мониторинг доли отечественных стройматериалов при строительстве крупных объектов, включая проекты с частным финансированием.