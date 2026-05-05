Бектенов поручил завершить ремонт теплосетей до конца августа

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства о ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону поручил завершить ремонт теплосетей до конца августа, передает BAQ.KZ.

"Акиматам регионов в двухнедельный срок провести все конкурсные процедуры и приступить к ремонтным работам. Никакой лишней бюрократии здесь не должно быть. Ремонт объектов теплоснабжения необходимо завершить не позднее конца августа", - сказал Бектенов.

Он подчеркнул, что министерству промышленности и строительства, акиматам регионов до 1 сентября нужно обеспечить полную готовность объектов образования и здравоохранения.

Глава кабмина также уточнил, что по северным, центральным и восточным регионам вся инженерная инфраструктура и объекты жилищно-коммунального хозяйства должна быть полностью подготовлена к запуску до 15 сентября, а в остальных регионах до 15 октября.

"Поручаю акимам лично контролировать ситуацию с регулярным выездом на объекты", - дополнил Бектенов.

Также он поручил компании "KEGOC" совместно с Министерством энергетики до 25 мая утвердить режимы работы оборудования для станций национального значения.

Бектенов подчеркнул, что запрещает снижать объемы работ и их финансирование. По каждому факту будут приняты меры в отношении как собственников, так и управляющих компаний, уточнил он.

Также глава кабмина поручил Министерству энергетики совместно с Министерством транспорта и акиматами обеспечить заблаговременное накопление запасов топлива на теплоисточниках и тупиках до 1 сентября.