Бектенов поручил завершить ремонт теплосетей до конца августа
На заседании обсудили ход подготовки к предстоящему отопительному сезону
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства о ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону поручил завершить ремонт теплосетей до конца августа, передает BAQ.KZ.
"Акиматам регионов в двухнедельный срок провести все конкурсные процедуры и приступить к ремонтным работам. Никакой лишней бюрократии здесь не должно быть.
Ремонт объектов теплоснабжения необходимо завершить не позднее конца августа", - сказал Бектенов.
Он подчеркнул, что министерству промышленности и строительства, акиматам регионов до 1 сентября нужно обеспечить полную готовность объектов образования и здравоохранения.
Глава кабмина также уточнил, что по северным, центральным и восточным регионам вся инженерная инфраструктура и объекты жилищно-коммунального хозяйства должна быть полностью подготовлена к запуску до 15 сентября, а в остальных регионах до 15 октября.
"Поручаю акимам лично контролировать ситуацию с регулярным выездом на объекты", - дополнил Бектенов.
Также он поручил компании "KEGOC" совместно с Министерством энергетики до 25 мая утвердить режимы работы оборудования для станций национального значения.
Бектенов подчеркнул, что запрещает снижать объемы работ и их финансирование. По каждому факту будут приняты меры в отношении как собственников, так и управляющих компаний, уточнил он.
Также глава кабмина поручил Министерству энергетики совместно с Министерством транспорта и акиматами обеспечить заблаговременное накопление запасов топлива на теплоисточниках и тупиках до 1 сентября.