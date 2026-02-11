Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по вопросам исполнения поручений Президента Касым-Жомарта Токаева, данных на расширенном заседании Правительства, передает BAQ.KZ.

В ходе встречи рассматривались ключевые направления экономической, социальной и инфраструктурной политики, цифровизации госуправления, инвестиционной деятельности и развития отраслей. Бектенов подчеркнул, что поручения Президента требуют точного и практического исполнения с измеримым эффектом для населения и бизнеса.

Министерствам и ведомствам были даны конкретные сроки исполнения поручений: от одного месяца до конца года, с обязательным мониторингом результатов.

Министерству финансов совместно с центральными госорганами и акиматами до 1 мая т.г. поручено провести всестороннюю ревизию бюджетных программ.

Министерству финансов совместно с Нацбанком, а также заинтересованными госорганами до конца августа т.г. принять меры по тиражированию цифрового тенге в различных отраслях.

Министерству финансов совместно с заинтересованными госорганами и Ассоциацией финансистов Казахстана до конца года внести изменения в законодательство в части наделения маркетплейсов, интернет-агрегаторов и банков второго уровня статусом и функциями налоговых агентов.

Министерству нацэкономики совместно с НПП "Атамекен" поручено до 1 июня т.г. пересмотреть механизм внеплановых проверок субъектов МСБ.

Министерствам промышленности и финансов совместно с палатой "Атамекен" обеспечить завершение всех процедур регистрации и запустить Реестр казахстанских товаропроизводителей с 1 марта т.г.

По инвестполитике даны поручения по разработке целевых индикаторов по инвестициям в основной капитал до 2030 года со значительным увеличением доли частных вложений. Также необходимо сформировать пул приоритетных проектов и закрепить KPI для госорганов и акиматов по привлечению внебюджетных средств. МИД совместно с Kazakh Invest будет усилена работа с крупными инвесторами и взаимодействие через Kazakhstan Investment House, а также усилен контроль исполнения соглашений и постинвестиционный мониторинг на цифровой платформе.

Министерствам нацэкономики и иностранных дел совместно с заинтересованными госорганами поручено в месячный срок разработать уточненные целевые индикаторы по инвестициям в основной капитал по источникам финансирования до 2030 года с значительным увеличением доли частных вложений.

Министерству иностранных дел совместно с госорганами разработать регламент постинвестиционного мониторинга введенных в эксплуатацию проектов. Поручено ускорить внедрение соответствующего модуля в Национальной цифровой инвестиционной платформе.

По цифровизации поручено разработать подходы к инфраструктуре управления данными. Отдельно поставлены задачи по расширению практического использования KazLLM, улучшению функционала мессенджера Aitu и интеграции систем Tasqyn и Talsim для активизации работы по прогнозированию паводков и пожароопасного периода.

Министерству искусственного интеллекта совместно с Национальным банком необходимо до 1 октября обеспечить полноценный запуск Фонда финансирования цифровизации.

Министерствам искусственного интеллекта, нацэкономики, финансов в течение месяца следует выработать меры по стимулированию активного внедрения цифровых решений в сфере бизнеса.

Министерству искусственного интеллекта совместно с заинтересованными госорганами в 10-дневный срок утвердить план миграции информационных систем на платформу "QazTech".

Министерствам энергетики и искусственного интеллекта до конца текущего года — внедрить онлайн-мониторинг Единой энергосистемы Казахстана на базе созданного Ситуационного аналитического центра при Минэнерго. До конца 2027 года следует объединить Западную зону с Единой энергосистемой и усилить Южную зону, без переносов сроков.

20 февраля внести в Правительство проект Национального плана по угольной генерации. Фонду "Самрук-Казына" – обеспечить реализацию энергетических проектов "Алматинские станции" ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск в установленные сроки.

Министерствам промышленности, национальной экономики и Холдингу "Байтерек" в двухмесячный срок разработать механизмы поддержки отечественного бизнеса для организации дальнейшего передела полимерной продукции.

Министерствам промышленности и национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами в месячный срок внести предложения по созданию новых экономических стимулов для развития глубокой переработки сырья и увеличения экспорта продукции высокого передела.

Министерствам промышленности, национальной экономики, финансов и акиматам в месячный срок внести в Правительство согласованные предложения по трансформации специальных экономических зон, включая пакет законодательных поправок.

Министерству транспорта совместно с КТЖ до конца года обеспечить запуск железнодорожных проектов "Мойынты-Кызылжар", "Дарбаза-Мактаарал", завершить модернизацию участков "Алтынколь-Жетыген" и "Бейнеу-Мангистау". До конца следующего года – ввести в эксплуатацию участок "Бахты-Аягоз". КТЖ – обеспечить план по транзиту грузов на текущий год в объеме не менее 40 млн тонн. До конца текущего года следует полностью оцифровать процесс предоставления грузовых вагонов оператором железнодорожной сети.

Министерству транспорта – ускорить процедуры по реализации автодорожных проектов "Караганда-Жезказган", "Центр-Запад", "Актобе-Улгайсын", строительству объездных дорог в Кызылорде, Сарыагаше и Рудном. Начать в текущем году строительные работы по проекту "Караганда-Жезказган", до конца следующего года обеспечить завершение модернизации 33 автомобильных пунктов пропуска на границе.

Министерству транспорта – до конца текущего года запустить в промышленную эксплуатацию цифровую платформу Smart Cargo, обеспечив ее интеграцию со всеми государственными цифровыми системами.

Министерствам сельского хозяйства и торговли совместно с бизнес-сообществом в месячный срок пересмотреть действующие подходы и выработать системные меры по насыщению внутреннего рынка отечественными продовольственными товарами и укреплению экспортного потенциала. Выстроить эффективную прозрачную цепочку от производства до сбыта готовой продукции.

Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами обеспечить развитие ветеринарной инфраструктуры с усилением контроля на местах и на границе. До 15 апреля т.г. внести в Правительство проект комплексного плана развития ветеринарии.

Министерству сельского хозяйства совместно с заинтересованными государственными органами и акиматами до 1 июня т.г. разработать и внести в Правительство соответствующий законопроект о кооперации в сельском хозяйстве.

До 1 сентября т.г. обеспечить полноценное функционирование информационной системы в сфере АПК для повышения прозрачности и эффективности системы господдержки, отслеживать исполнение встречных обязательств получателями субсидий.

Министерствам просвещения, науки и высшего образования совместно с Министерством финансов, акиматами регионов в месячный срок внести в Правительство предложения по повышению эффективности использования бюджетных средств на всех уровнях образования.

Министерству труда совместно с министерствами науки, просвещения и палатой "Атамекен" к 1 апреля создать Национальный центр трансформации профессий.

Министерствам здравоохранения, искусственного интеллекта и финансов до 1 апреля т.г. завершить внедрение Единого хранилища медицинских данных. Даны поручения по разработке Единой государственной медицинской информационной системы.

Министерству финансов совместно с министерствами искусственного интеллекта и цифрового развития, здравоохранения до конца года оцифровать деятельность Фонда социального медицинского страхования.

Министерству труда до 1 марта т.г сформировать социальные цифровые профили домохозяйств с применением Цифровой карты семьи, а также обеспечить оказание мер социальной поддержки через Единую цифровую платформу.

Министерству искусственного интеллекта совместно с заинтересованными госорганами до конца года обеспечить интеграцию в системе "Социальный кошелек" различных форм соцподдержки.