Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в область Ұлытау лично ознакомился с ходом реализации ключевых инфраструктурных проектов по поручению Президента, передает BAQ.KZ.

В центре внимания — реконструкция Жезказганской ТЭЦ и модернизация хозяйственно-питьевых очистных сооружений города Жезказган.

На территории ТЭЦ Премьер-министр отметил успешное выведение станции из "красной зоны" благодаря капитальным ремонтам котельного и турбинного цехов. Электростанция мощностью 252 МВт сейчас выдает 175 МВт электроэнергии и 363 Гкал/час тепла, обеспечивая надежное энергоснабжение промышленных предприятий и населения региона.

Генеральный директор "Казахмыс Энерджи" Темирлан Утегенов рассказал, что капитальный ремонт двух котлов и турбин снизил технический износ, а работы на котле и турбине №7 продолжаются. Он также сообщил о росте зарплат сотрудников на 10-15% и планах начать строительство жилья для молодых семей, чтобы удержать кадры.

Для повышения устойчивости энергосистемы на базе ТЭЦ начато строительство парогазовой установки мощностью 75 МВт, что создаст 80 новых рабочих мест.

Премьер-министр также проинспектировал модернизацию очистных сооружений Жезказгана, где внедряется мембранная технология обратного осмоса для производства 66 тыс. м³ чистой воды в сутки. Проект выполнен на 47% и должен завершиться в конце 2026 года, что обеспечит стабильное водоснабжение и снизит износ оборудования.

Однако акимат сообщил о задержках в графике из-за недостаточного числа рабочих: вместо 300 задействовано лишь около 30. Олжас Бектенов поручил принять жёсткие меры к подрядчику и обеспечить завершение проекта в установленные сроки.

"Надежное тепло- и электроснабжение, качественная питьевая вода – ключевые задачи, поставленные Президентом в вопросах жизнеобеспечения и устойчивого развития регионов. Все инфраструктурные проекты должны быть завершены в установленные сроки. Ответственность за это лежит как на акиматах, так и на профильных государственных органах, которые обязаны обеспечить надлежащий контроль на каждом этапе", — подчеркнул Олжас Бектенов.

По итогам визита даны конкретные поручения по ускорению работ и проработке финансирования новых этапов реконструкции, что позволит повысить качество жизни жителей области Ұлытау и укрепить инфраструктуру региона.