На заседании Правительства Республики Казахстан Премьер-министр Олжас Бектенов обозначил необходимость коренной перестройки государственной миграционной политики, передает BAQ.KZ.

По его словам, в условиях нарастающих геополитических вызовов и усиления миграционных потоков стране требуется строго регулируемая и цифрово подкреплённая система управления миграцией.

"Необходимо провести аудит нормативной правовой базы, а также проанализировать функционал государственных органов в сфере миграции", - сказал Олжас Бектенов.

Премьер-министр отметил, что за последние два года число постоянно проживающих иностранцев в Казахстане выросло в полтора раза. Однако вместе с этим увеличилось и количество нарушений миграционного законодательства — только в мае текущего года было выявлено более 7 тысяч таких случаев. Эти факты, по словам главы правительства, требуют системного и жёсткого реагирования.

Одним из ключевых решений станет внедрение ID-карты мигранта, которая будет выдаваться при пересечении границы и позволит отслеживать передвижения и статус мигрантов в реальном времени. Важно, подчеркнул Бектенов, ускорить работу по созданию Единой цифровой платформы, которая объединит все базы данных и обеспечит сквозной мониторинг миграционных процессов.

"Министерствам труда и цифрового развития необходимо до 1 ноября т.г. обеспечить внедрение Единой цифровой платформы учета миграционных процессов с полной интеграцией всех баз данных", - подчеркнул Премьер-Министр.

Острой проблемой Премьер назвал и деятельность частных агентств занятости, занимающихся трудоустройством граждан за рубежом. В настоящее время они не подлежат лицензированию и не несут ответственности за последствия своей работы. До конца года должно быть подготовлено законодательное решение, вводящее строгий контроль над их деятельностью.

Отдельный акцент в своём выступлении Олжас Бектенов сделал на поддержке кандасов и внутренних переселенцев.

"В регионах следует оказывать всю необходимую помощь и содействие кандасам и внутренним переселенцам. Министерству труда совместно с заинтересованными госорганами внедрить инструменты предварительного опроса этнических мигрантов до их прибытия в страну. Это позволит оценить личные и профессиональные предпочтения кандасов. Нужно усилить информационно-разъяснительную работу по их привлечению в северные и восточные регионы страны", - отметил Олжас Бектенов.

Также в ближайшее время Министерство труда должно представить проект новой Концепции миграционной и демографической политики Казахстана. Документ будет синхронизирован с региональной политикой до 2030 года и станет основой для выстраивания сбалансированной миграционной модели.

Премьер-министр подчеркнул, что усиление миграционной безопасности должно идти параллельно с цифровизацией и гуманизацией подходов. Контроль и координацию исполнения всех поручений он возложил на Ермека Кошербаева.