Бектенов представил трех новых министров и обозначил их задачи

Премьер-министр Олжас Бектенов представил коллективам трех министерств новых руководителей, назначенных указами Президента Касым-Жомарта Токаева. Речь идет о Министерстве экологии и природных ресурсов, Министерстве по чрезвычайным ситуациям и Министерстве культуры и информации.

Алибек Куантыров возглавил Минэкологии

Представляя нового министра экологии и природных ресурсов Алибека Куантырова, Олжас Бектенов поблагодарил его предшественника Ерлана Нысанбаева за работу и вклад в развитие экологической культуры и защиту окружающей среды.

Премьер-министр отметил опыт Куантырова на государственной службе и обозначил основные задачи ведомства. Среди них – дальнейшая реализация инициативы Президента «Таза Қазақстан», восстановление лесных массивов, развитие переработки отходов и инфраструктуры национальных парков.

Отдельно Бектенов поручил держать на контроле проекты строительства заводов по энергетической утилизации отходов в Астане, Алматы и Шымкенте с последующим распространением этого опыта на другие регионы.

Новому главе МЧС поручили усилить готовность к ЧС

Коллективу Министерства по чрезвычайным ситуациям был представлен новый глава ведомства Мурат Муханов.

Олжас Бектенов поблагодарил бывшего министра Чингиса Аринова за проделанную работу и пожелал ему успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.

Перед новым руководством МЧС поставлена задача повысить эффективность государственной системы гражданской защиты и уровень реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.

Также Премьер-министр поручил продолжить укрепление материально-технической базы спасательных подразделений.

Арман Кырыкбаев возглавил Минкультуры

Новым министром культуры и информации стал Арман Кырыкбаев. Представляя его коллективу, Премьер-министр поблагодарил Аиду Балаеву за работу и пожелал успехов на новой должности в Совете Безопасности.

Бектенов отметил опыт Кырыкбаева в сфере культуры, информации и внутренней политики как на центральном, так и на региональном уровнях.

Среди приоритетов министерства обозначено развитие конструктивного взаимодействия государства и гражданского общества, реализация молодежной и семейной политики, а также укрепление межэтнического и межконфессионального согласия.