Бектенов представил трех новых министров и обозначил их задачи
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Премьер-министр Олжас Бектенов представил коллективам трех министерств новых руководителей, назначенных указами Президента Касым-Жомарта Токаева. Речь идет о Министерстве экологии и природных ресурсов, Министерстве по чрезвычайным ситуациям и Министерстве культуры и информации.
Алибек Куантыров возглавил Минэкологии
Представляя нового министра экологии и природных ресурсов Алибека Куантырова, Олжас Бектенов поблагодарил его предшественника Ерлана Нысанбаева за работу и вклад в развитие экологической культуры и защиту окружающей среды.
Премьер-министр отметил опыт Куантырова на государственной службе и обозначил основные задачи ведомства. Среди них – дальнейшая реализация инициативы Президента «Таза Қазақстан», восстановление лесных массивов, развитие переработки отходов и инфраструктуры национальных парков.
Отдельно Бектенов поручил держать на контроле проекты строительства заводов по энергетической утилизации отходов в Астане, Алматы и Шымкенте с последующим распространением этого опыта на другие регионы.
Новому главе МЧС поручили усилить готовность к ЧС
Коллективу Министерства по чрезвычайным ситуациям был представлен новый глава ведомства Мурат Муханов.
Олжас Бектенов поблагодарил бывшего министра Чингиса Аринова за проделанную работу и пожелал ему успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.
Перед новым руководством МЧС поставлена задача повысить эффективность государственной системы гражданской защиты и уровень реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.
Также Премьер-министр поручил продолжить укрепление материально-технической базы спасательных подразделений.
Арман Кырыкбаев возглавил Минкультуры
Новым министром культуры и информации стал Арман Кырыкбаев. Представляя его коллективу, Премьер-министр поблагодарил Аиду Балаеву за работу и пожелал успехов на новой должности в Совете Безопасности.
Бектенов отметил опыт Кырыкбаева в сфере культуры, информации и внутренней политики как на центральном, так и на региональном уровнях.
Среди приоритетов министерства обозначено развитие конструктивного взаимодействия государства и гражданского общества, реализация молодежной и семейной политики, а также укрепление межэтнического и межконфессионального согласия.
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