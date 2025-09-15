Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства обратил внимание на отставания в проведении ремонтных работ в ряде регионов страны, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Как было отмечено в выступлении, в ряде регионов есть отставания. В этой связи поручаю акимам Акмолинской, Западно-Казахстанской, Абай и Улытау областей взять на жесткий контроль завершение ремонтных работ. До следующего заседания работы должны быть завершены. Ускорение не должно сказаться на качестве. В случае неисполнения будут сделаны соответствующие выводы", – заявил глава Кабмина.

Премьер-министр подчеркнул, что вопрос касается и всех остальных регионов: необходимо своевременно и без срывов начать отопительный сезон.