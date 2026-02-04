Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Центра по мониторингу за ходом реализации инициативы Президента "Таза Қазақстан". Рассмотрены вопросы применения цифровых технологий в сфере охраны окружающей среды и формирования экологической культуры населения. Премьер-министр подчеркнул важность закрепления принципов высокой экологической культуры и бережного отношения к природе в проекте новой Конституции.

– Особо подчеркну, что продвижение ответственного и созидательного патриотизма, формирование высокой экологической культуры включены в основополагающие принципы проекта новой Конституции. Это сформирует устойчивую культуру чистоты, бережного отношения к природе и ответственность каждого гражданина, — отметил Олжас Бектенов. Согласно данным Министерства экологии и природных ресурсов, в рамках президентской инициативы "Таза Қазақстан" за весь период проведено 1 294 мероприятия, собрано 844 тыс. тонн отходов, очищено 1 млн га территории, высажено 2,9 млн деревьев. Участие приняли 6,9 млн человек.

В рамках объявленного Главой государства Касым-Жомарта Токаева Года цифровизации и искусственного интеллекта особое внимание уделено применению цифровых технологий в сфере охраны окружающей среды. Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев доложил, что реализован проект Национального банка данных о состоянии окружающей среды. Онлайн-платформа аккумулирует показатели целого ряда других систем, таких как мониторинг эмиссий, производственный экологический контроль, регистр выбросов переноса загрязнителей, государственный кадастр отходов, углеродный кадастр и др.

В сфере управления отходами действует цифровая платформа EcoQolday. Также на сегодня внедряется система раннего обнаружения лесных пожаров, для прогнозирования паводковой ситуации используется система Tasqyn, интегрированная с данными "Казгидромета". Ведется работа по автоматизации контрольно-пропускных пунктов, наиболее посещаемых особо охраняемых природных территорий Казахстана.

В сфере природных ресурсов реализована интерактивная карта Tabigat.gov.kz. Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин доложил, что посредством космического мониторинга в 2025 году зафиксировано 3 828 несанкционированных мест скопления отходов и свыше 1 тыс. полигонов.

Отмечена необходимость комплексного подхода с использованием искусственного интеллекта и имеющихся вычислительных мощностей. Внедрение цифровых решений повысит прозрачность, контроль и эффективность реализации концепции "Таза Қазақстан".

Также в ходе заседания рассмотрены результаты проводимой работы по формированию экологической культуры населения. Министр просвещения Жулдыз Сулейменова доложила о начале разработки Единого стандарта экологического просвещения для всех уровней – от школ до вузов, с акцентом на ценности "Таза Қазақстан". В регионах развиваются школьные и внешкольные форматы, включая проект "Зеленые клубы", программу "Жасыл ел".