Бектенов призвал бизнес поддерживать людей с инвалидностью на постоянной основе

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов призвал бизнес активнее поддерживать людей с инвалидностью на постоянной основе. Об этом он заявил на заседании Правительства, передает корреспондент BAQ.KZ.

В ходе заседания был заслушан доклад председателя правления Самрук-Казына Нурлан Жакупов о реализации инклюзивных проектов.

Как сообщалось, с 2020 года фонд направил 700 млрд тенге на реализацию 100 социальных проектов по поддержке лиц с инвалидностью. В группе фонда трудоустроено более 3 тыс. человек с особыми потребностями.

По итогам доклада глава Правительства подчеркнул необходимость расширения социальной ответственности бизнеса.

«Нурлан Каршагович, фонд должен продолжать активно поддерживать наших гражданам в этом благородном и нужном деле. Я думаю, этот пример должен вдохновить и другие компании. Призываю частный бизнес помимо разовых акций оказывать постоянную поддержку лицам, которые в ней нуждаются», — отметил Олжас Бектенов.

Он добавил, что подобные инициативы должны носить системный характер и стать устойчивой практикой для бизнеса.