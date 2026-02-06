Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам развития предпринимательства с участием представителей бизнеса нефтегазовой и энергетической отраслей, горнорудной и металлургической промышленности, АПК, членов профильных ассоциаций и экспертов со всех регионов на площадке НПП "Атамекен". Внимание уделено актуальным вопросам налоговых реформ, поддержки бизнеса, цифровизации информационных систем, передает BAQ.KZ.

Открывая работу совещания, Премьер-министр подчеркнул, что развитие предпринимательства – один из приоритетов, обозначенных Главой государства. Бизнес выступает ключевым партнером в проведении экономических реформ, и в этой работе значимую роль играет НПП "Атамекен".

"Мы встречаемся с вами в исторически важный период для страны. На протяжении полугода в обществе идет активное обсуждение Конституционной реформы. Все дискуссии ведутся открыто. Поступают тысячи предложений от наших граждан и все они внимательно изучаются и учитываются. Это яркое свидетельство развития демократических процессов в нашей стране. Проект новой Конституции представлен народу, главная цель – укрепление Независимости и устойчивое развитие Казахстана. Призываю бизнес поддержать нашего Президента и новую Конституцию. Под вашим руководством работают тысячи граждан. Важно донести до каждого из них задачи реформый", — подчеркнул Олжас Бектенов.

Закрепление в проекте новой Конституции Президентского принципа "Закон и Порядок", направленного на создание Справедливого Казахстана, возлагает большую ответственность на бизнес-сообщество и повышает значимость таких ценностей, как честный труд, патриотизм, уважение к профессии. Закрепление принципов справедливости и законности на конституционном уровне формирует среду доверия и долгосрочного партнерства.