Бектенов провел экстренное совещание из-за непогоды: ситуация с паводками остается под контролем
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Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по текущей гидрологической ситуации в стране. На фоне сильных дождей и угрозы подтоплений глава Правительства заслушал доклады Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства экологии, Министерства водных ресурсов и акимов регионов.
По информации МЧС, республиканский и региональные оперативные штабы работают в круглосуточном режиме.
Особое внимание уделено Алматы и Алматинской области, где из-за осадков усилен мониторинг рек и селеопасных участков. Здесь развернуты 12 круглосуточных гидропостов, ведутся работы по укреплению защитной насыпи на плотине Аксай, берегоукреплению и расчистке русел рек.
В Правительстве подчеркнули, что на данный момент уровни воды находятся в пределах нормы, а ситуация остается под постоянным контролем.
В Мангистауской области продолжается ликвидация последствий подтоплений. Спасатели совместно с местными властями ведут откачку воды и готовы оперативно реагировать на возможное ухудшение обстановки.
В целом в регионах с повышенным риском подтоплений заранее усилены силы и средства МЧС, включая авиацию, инженерную и аварийно-спасательную технику.
Вместе с тем, по данным Казгидромета, расслабляться пока рано. В ближайшие дни практически на всей территории Казахстана прогнозируются осадки, а сильные дожди ожидаются в Алматинской, Жамбылской областях и области Жетысу.
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