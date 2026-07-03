Бектенов провел экстренное совещание из-за непогоды: ситуация с паводками остается под контролем

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по текущей гидрологической ситуации в стране. На фоне сильных дождей и угрозы подтоплений глава Правительства заслушал доклады Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства экологии, Министерства водных ресурсов и акимов регионов.

По информации МЧС, республиканский и региональные оперативные штабы работают в круглосуточном режиме.

Особое внимание уделено Алматы и Алматинской области, где из-за осадков усилен мониторинг рек и селеопасных участков. Здесь развернуты 12 круглосуточных гидропостов, ведутся работы по укреплению защитной насыпи на плотине Аксай, берегоукреплению и расчистке русел рек.

В Правительстве подчеркнули, что на данный момент уровни воды находятся в пределах нормы, а ситуация остается под постоянным контролем.

В Мангистауской области продолжается ликвидация последствий подтоплений. Спасатели совместно с местными властями ведут откачку воды и готовы оперативно реагировать на возможное ухудшение обстановки.

В целом в регионах с повышенным риском подтоплений заранее усилены силы и средства МЧС, включая авиацию, инженерную и аварийно-спасательную технику.

Вместе с тем, по данным Казгидромета, расслабляться пока рано. В ближайшие дни практически на всей территории Казахстана прогнозируются осадки, а сильные дожди ожидаются в Алматинской, Жамбылской областях и области Жетысу.