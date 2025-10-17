Бектенов провел заседание "Самрук-Қазына" с участием цифрового члена SKAI
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров АО "Самрук-Қазына", на котором впервые участвовал независимый цифровой член на базе искусственного интеллекта — SKAI (Samruk-Kazyna Artificial Intelligence). Нейросеть, созданная на базе казахстанской модели Alem LLM, получила право голоса и ранее была презентована Президенту на международном форуме Digital Bridge 2025, передает BAQ.KZ.
На заседании рассмотрены итоги деятельности Фонда за 9 месяцев 2025 года. Особое внимание уделено реализации поручений Президента по крупным инфраструктурным проектам:
-
запуск завода по производству компонентов для ветроэнергетики в Жамбылской области;
-
ввод в эксплуатацию солнечной электростанции мощностью 50 МВт в Жанаозене;
-
запуск первого пускового комплекса газификации города Косшы протяженностью 409 км, обеспечивающего транспортировку до 32,8 тыс. кубометров газа в час;
-
открытие вторых путей на участке Достык–Мойынты для увеличения пропускной способности железнодорожной сети;
-
ввод в эксплуатацию магистрального газопровода "Талдыкорган–Ушарал" протяженностью 302 км.
Премьер-министр акцентировал внимание на поддержке отечественных товаропроизводителей. По информации SKAI, за 9 месяцев 2025 года объем закупок у казахстанских производителей увеличился на 75% по сравнению с прошлым годом и составил 721 млрд тенге. Заключено 7 227 договоров с 497 компаниями, включая крупную сделку по локомотивам у Wabtec.
На заседании также рассмотрены проекты "Таза Казахстан", предусматривающие высадку порядка 1 млн деревьев, а также социальные инициативы в сфере инклюзии, спорта и медицины. Уже охвачено более 700 тыс. человек через 87 объектов, включая спортивные комплексы и реабилитационные центры.
По итогам заседания руководству Фонда поручено обеспечить своевременную сдачу инфраструктурных проектов и усилить поддержку отечественных производителей, увеличив долю казахстанского содержания в закупках товаров и услуг.
