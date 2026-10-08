Бектенов проверил дороги и обновленный аэропорт Балхаша

Премьер-министр Олжас Бектенов прибыл с рабочей поездкой в Балхаш, где проверил, как выполняются поручения Президента по развитию моногорода. В центре внимания оказались дороги, аэропорт, социальная инфраструктура и туристический поток.

Балхаш остается одним из крупных промышленных центров Карагандинской области, где основу экономики составляет горно-металлургический комплекс. Параллельно город пытаются развивать через малый и средний бизнес, туризм и новые направления экономики.

В 2026 году на социальную сферу Карагандинской области направили 432 млрд тенге. Из этой суммы 298 млрд тенге приходится на образование, 63 млрд на культуру и спорт, 55 млрд на социальное обеспечение и 15,7 млрд тенге на здравоохранение.

Дороги проверили не только по отчетам

Первый заместитель акима Карагандинской области Азамат Тайжанов доложил, что реконструкция трассы Караганда - Балхаш протяженностью 363 километра уже завершена.

Завершены работы и на дороге Караганда - Каркаралы длиной 200 километров.

Реконструкция трассы Караганда - Жезказган протяженностью 457 километров продолжается.

Всего в Карагандинской области в этом году ремонтом охвачено 643 километра дорог. На эти работы направили 61,3 млрд тенге.

В течение следующих трех лет власти рассчитывают отремонтировать еще 875 километров. К 2029 году долю дорог в нормативном состоянии хотят довести до 97%.

Бектенову представили и данные проверки качества.

Национальный центр качества дорожных активов отобрал 1 071 пробу дорожно-строительных материалов. Нормативам соответствовал 81% образцов.

Сейчас устраняются 155 выявленных несоответствий.

На дорогах региона работают семь автоматизированных станций измерения. С их помощью выдано 1 859 предписаний по республиканским и областным трассам. В ближайшие два года планируется установить еще 12 таких станций.

«Президент неоднократно поднимает вопрос модернизации инфраструктуры в регионах и особенно качества дорог. Центром выделяются необходимые средства. На местах нужно усилить контроль за целевым расходованием. Дороги внутри страны и международного значения должны отвечать всем стандартам качества. Акимату необходимо контролировать работы на своей территории. Большинство жалоб граждан касаются именно внутренних дорог. Возьмите на жесткий контроль», - заявил Олжас Бектенов.

После этого поручения получили Министерство промышленности и строительства и акиматы.

По данным Правительства, в 2026 году строительством, реконструкцией и ремонтом в Казахстане охвачено более 11 тыс. километров дорог.

За последние семь лет в стране построили и отремонтировали 36,3 тыс. километров автодорог.

Аэропорт 1967 года обновили, часть денег пришла из возвращенных активов

В Балхаше Бектенову показали и результаты модернизации аэропорта, построенного еще в 1967 году.

На проект направлялись средства из разных источников. В том числе 946 млн тенге выделили из Специального государственного фонда, куда поступают возвращенные в страну незаконно выведенные активы.

В аэропорту реконструировали рулежную дорожку и перрон.

Взлетно-посадочная полоса имеет длину 2,5 километра и ширину 42 метра.

Здание аэровокзала обновили, сохранив его исторический архитектурный облик. Площадь терминала увеличилась с 1,8 тыс. до 2,7 тыс. квадратных метров.

Пропускная способность выросла с 60 до 80 пассажиров в час.

Для аэропорта закупили 11 единиц спецтехники и новое оборудование.

По данным Правительства, после модернизации инфраструктура аэропорта полностью соответствует стандартам Международной организации гражданской авиации.

Балхаш принял около 200 тысяч туристов за лето

Обновление аэропорта связывают и с развитием туризма.

Летом субсидируемые рейсы Астана - Балхаш и Алматы - Балхаш выполнялись пять раз в неделю.

Дополнительно запустили железнодорожный состав Караганда - Балхаш.

По итогам летнего сезона 2026 года Балхаш посетили около 200 тыс. туристов. Это на 18,3% больше, чем за тот же период прошлого года.

Доходы от туристической деятельности превысили 4 млрд тенге.

В Правительстве рассчитывают, что обновление дорог, аэропорта и другой инфраструктуры даст городу больше возможностей для развития туризма, бизнеса и экономики за пределами базовой промышленности.