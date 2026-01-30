Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Павлодарскую область оценил выполнение поручений Президента по укреплению энергетической безопасности, развитию угольной генерации и вводу новых мощностей для покрытия растущих потребностей экономики и населения, передает BAQ.KZ.

Особое внимание уделялось надежности работы объектов жизнеобеспечения и внедрению цифровых технологий в энергетике и угледобыче.

Павлодарская область является лидером в электроэнергетике страны: в 2025 году регион выработал 42% от общего объема электроэнергии по Казахстану. В рамках визита премьер-министр ознакомился с деятельностью ключевых объектов Экибастуза — ГРЭС-1, ГРЭС-2 и угольного карьера ТОО "Богатырь Көмір".

На Экибастузской ГРЭС-1 ведется модернизация топливоподачи и строительство новой дымовой трубы, что позволит повысить надежность энергоснабжения региона. Также были представлены проекты по реконструкции энергоблока №7 Аксуской ГРЭС (325 МВт), модернизации отдельных энергоисточников и развитию альтернативной энергетики.

По словам министра энергетики Ерлана Аккенженова, в 2026 году в Казахстане планируется ввести около 2,6 ГВт новых мощностей, включая 2 427,6 МВт газовых проектов и 245,8 МВт ВИЭ. Всего реализуется 13 проектов, среди которых Текелийский энергокомплекс, Атырауская ТЭЦ и парогазовые установки в Алматы и Туркестанской области.

Аким Павлодарской области Асаин Байханов отметил, что отопительный сезон 2025-2026 гг. проходит штатно: отремонтировано 46 единиц основного оборудования, модернизировано 37,1 км тепловых сетей, что позволило снизить износ на 1,5%.

На Экибастузской ГРЭС-2 проводится расширение станции: на сегодня установленная мощность — 1 ГВт, после ввода энергоблоков №3 и №4 она достигнет 2,1 ГВт. Ввод в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2028 и сентябрь 2030 гг., общий объем инвестиций превышает 1,2 трлн тенге.

Кроме того, стартует проект ГРЭС-3 — новая угольная генерация мощностью 2,64 ГВт на основе технологии "чистого угля".

"Запуск дополнительных энергоблоков ГРЭС-2 и строительство ГРЭС-3 — это сигнал для экономики. Мы постепенно устраняем энергодефицит и создаем необходимые мощности для бизнеса и инвесторов", — подчеркнул Олжас Бектенов.