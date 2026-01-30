Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Павлодарскую область ознакомился с реализацией проекта "Долина ЦОДов" на базе Экибастузского энергоузла, сообщает BAQ.kz со ссылкой на официальный Telegram-канал Правительства РК.

Проект предусматривает создание крупной зоны размещения дата-центров, облачных сервисов и инфраструктуры для работы с искусственным интеллектом. Под объект выделен участок площадью 200 гектаров с перспективой расширения. Концепция предполагает поэтапный ввод мощностей с использованием действующей энергетической инфраструктуры.

Общий объем инвестиций оценивается в около 30 млрд долларов. Премьер-министр поручил профильным ведомствам и акимату области обеспечить ускоренную реализацию проекта и создать все условия для привлечения инвесторов.