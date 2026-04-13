Бектенов раскритиковал темпы развития транспорта
Премьер-министр провел совещание по развитию транспортной отрасли и заявил о необходимости ускорить реализацию ключевых проектов.
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по вопросам исполнения поручений Президента в сфере развития транзитно-транспортного потенциала страны, в ходе которого подверг критике темпы реализации ключевых инфраструктурных проектов, передает BAQ.kz.
В заседании приняли участие министр транспорта Нурлан Сауранбаев и председатель правления Қазақстан темір жолы Талгат Алдыбергенов.
Согласно данным Министерства транспорта, валовый выпуск в сфере транспорта и складирования по итогам 2025 года составил 12,2 трлн тенге. В первом квартале 2026 года отрасль показала рост на уровне 12,8%.
В сегменте автомобильных перевозок за 2025 год было перевезено 353 млн тонн грузов внутри страны. За тот же период завершены четыре крупных инфраструктурных проекта:
- «Калбатау – Майкапчагай»
- «Талдыкорган – Усть-Каменогорск»
- «Атырау – Астрахань»
- «Караганда – Алматы»
Их общая протяжённость составила порядка 2 тыс. км.
В настоящее время продолжается развитие ключевых транспортных коридоров, включая:
- «Актобе – Кызылорда»
- «Бейнеу – Саксаульский»
- «Центр – Запад»
- «Караганда – Жезказган»
- обход Сарыагаша
В целом ежегодный объём дорожных работ доведён до 13 тыс. км.
Отдельное внимание было уделено модернизации автомобильных пунктов пропуска на внутренних границах ЕАЭС. В 2025 году завершены работы на двух объектах, тогда как на текущий момент 37 пунктов охвачены строительством с плановым завершением в 2027 году.
Однако именно это направление вызвало серьёзную критику со стороны премьер-министра:
«Поручено ускорить все операционные процессы».
В железнодорожной отрасли отмечен значительный рост транзита. По итогам 2025 года объём перевозок достиг 33 млн тонн, что на 20% превышает показатели 2024 года. Доля транзита в общем объёме составила 10%.
В первом квартале 2026 года динамика сохранилась: объём вырос с 8 до 9 млн тонн (+14%), при этом контейнерные перевозки увеличились на 6%.
Ключевым направлением остаётся развитие Транскаспийский международный транспортный маршрут. В рамках данного проекта ведётся работа по:
- сокращению сроков доставки
- внедрению сквозных тарифов по маршруту «Алтынколь – Поти/Батуми»
- интеграции цифровых систем с партнёрами из Азербайджана и Грузии
Параллельно реализуются крупные железнодорожные инфраструктурные проекты общей протяжённостью 3,9 тыс. км, включая:
- строительство линий «Мойынты – Кызылжар» и «Бахты – Аягоз»
- модернизацию участков «Алтынколь – Жетыген», «Шалкар – Бейнеу», «Бейнеу – Мангистау»
При этом проект «Бахты – Аягоз» был отдельно отмечен как проблемный из-за недостаточной обеспеченности техникой и рабочей силой.
Премьер-министр поручил принять меры для ускорения реализации.
В числе стратегических задач обозначено увеличение пропускной способности межгосударственных стыковых пунктов до 100 млн тонн в год, что должно существенно усилить позиции Казахстана в международных перевозках.
Также критике подверглись темпы модернизации железнодорожных вокзалов - правительство поручило завершить все строительно-монтажные работы уже в текущем году.
В морском секторе обсуждалось развитие портов Актау и Курык. В частности, подчёркнута необходимость проведения дноуглубительных работ в порту Актау объёмом 1,3 млн кубометров уже в текущем году.
Дополнительное недовольство вызвало затягивание процедур закупки шести контейнеровозов для маршрута «Актау – Баку». Премьер-министр поручил ускорить вывод новых судов на линию.
Отдельным направлением стала цифровизация отрасли. В настоящее время Казахстан осуществляет перевозки с 42 странами, при этом количество иностранных разрешений увеличилось в три раза по сравнению с 2022 годом.
В целях упрощения процедур:
- внедрена система CarGoRuqsat
- с Китаем обеспечен безлимитный обмен разрешениями
- оцифровано 70% иностранных бланков
- запущен пилот e-Permit со странами ОТГ
- реализуется пилот e-CMR
Все меры направлены на повышение прозрачности, сокращение сроков оформления и снижение административной нагрузки.
Подводя итоги, Олжас Бектенов подчеркнул:
«Президент всегда подчеркивает, что транзит – это одно из ключевых конкурентных преимуществ нашей страны. Тем не менее, имеются замечания и к полноте, и к оперативности исполнения поручений. Буду лично отслеживать динамику. Наша задача – мобилизовать силы по всем направлениям работы».
