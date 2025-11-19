Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил усилить меры по предупреждению пожаров, гибели и травмирования людей в жилом секторе. Об этом он заявил на заседании Правительства, начавшемся с выражения глубоких соболезнований семьям погибших в результате трагического пожара в селе Алгабас Туркестанской области. По поручению Главы государства уже создана правительственная комиссия, которая приступила к расследованию причин происшествия, передаёт BAQ.KZ.



Олжас Бектенов отметил, что пострадавшим и семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, включая материальную и медицинскую.

"В целом хочу отметить, что с началом отопительного сезона растет количество пожаров в жилом секторе. Мы эту проблему рассматривали на заседании Правительства в октябре. Пока не видим изменения ситуации в лучшую сторону", — подчеркнул Премьер-министр.

В связи с этим ответственным госорганам дан ряд поручений. В частности, Министерству по чрезвычайным ситуациям поручено обеспечить координацию центральных и местных госорганов по предупреждению пожаров, гибели и травмирования людей. Также ведомству совместно с акиматами регионов и Министерством внутренних дел необходимо будет проводить рейды и обходы жилого сектора, в том числе общежитий, хостелов и домов социально уязвимых категорий населения.

Министерству культуры и акиматам поручено активизировать разъяснительную работу в масс-медиа и соцсетях. Кроме этого, акиматам регионов следует усилить работу по проведению профилактических мероприятий, направленных на безопасную эксплуатацию газового оборудования.

Премьер-министр акцентировал внимание на необходимости сделать правильные выводы для выработки конкретных рекомендаций в целях предотвращения подобных происшествий в будущем.

Контроль закреплен за заместителем Премьер-министра Канатом Бозумбаевым.