Бектенов требует жёстких мер по предотвращению пожаров в жилом секторе
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил усилить меры по предупреждению пожаров, гибели и травмирования людей в жилом секторе. Об этом он заявил на заседании Правительства, начавшемся с выражения глубоких соболезнований семьям погибших в результате трагического пожара в селе Алгабас Туркестанской области. По поручению Главы государства уже создана правительственная комиссия, которая приступила к расследованию причин происшествия, передаёт BAQ.KZ.
Олжас Бектенов отметил, что пострадавшим и семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, включая материальную и медицинскую.
"В целом хочу отметить, что с началом отопительного сезона растет количество пожаров в жилом секторе. Мы эту проблему рассматривали на заседании Правительства в октябре. Пока не видим изменения ситуации в лучшую сторону", — подчеркнул Премьер-министр.
В связи с этим ответственным госорганам дан ряд поручений. В частности, Министерству по чрезвычайным ситуациям поручено обеспечить координацию центральных и местных госорганов по предупреждению пожаров, гибели и травмирования людей. Также ведомству совместно с акиматами регионов и Министерством внутренних дел необходимо будет проводить рейды и обходы жилого сектора, в том числе общежитий, хостелов и домов социально уязвимых категорий населения.
Министерству культуры и акиматам поручено активизировать разъяснительную работу в масс-медиа и соцсетях. Кроме этого, акиматам регионов следует усилить работу по проведению профилактических мероприятий, направленных на безопасную эксплуатацию газового оборудования.
Премьер-министр акцентировал внимание на необходимости сделать правильные выводы для выработки конкретных рекомендаций в целях предотвращения подобных происшествий в будущем.
Контроль закреплен за заместителем Премьер-министра Канатом Бозумбаевым.
Самое читаемое
- В Костанайской области раскрыта схема продажи фальшивых справок для скота
- После смертельного пожара в Жетысае в реанимации остаются трое пострадавших
- Жесткие санкции США против партнеров России: будет ли в списке Казахстан?
- 12 человек погибли в Жетысае: Токаев потребовал расследовать смертельный пожар
- Обвалилась крыша: детский омбудсмен поведала новые подробности трагедии в Жетысае