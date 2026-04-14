Бектенов указал на недостаточную активность акиматов

В Правительстве рассмотрели итоги социально-экономического развития за январь-март 2026

Сегодня 2026, 12:37
пресс-служба Правительства
Фото: пресс-служба Правительства

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства указал на недостаточную активность со стороны акиматов, передает BAQ.KZ.

Он отметил, что в строительной отрасли также следует обеспечить стабильную динамику в текущем году.

«Строительный сезон уже начался, но ряд системных вопросов до сих пор не решён.

Прежде всего, это касается стимулирования строительства за счёт финансирования арендного жилья и своевременного подведения инженерной инфраструктуры к новым районам застройки.

Фактически мы видим недостаточную активность со стороны акиматов и отсутствие проактивной работы по запуску проектов», - сказал Бектенов.

Глава кабмина отметил, что при заявленной потребности в 516 млрд тенге на ввод жилья, регионами подтверждена потребность лишь на 249 млрд тенге. Это почти в два раза ниже необходимого уровня, подчеркнул Бектенов.

«Если в ближайшее время акиматы не примут решения, то получат отставание по вводу жилья.

В этой связи поручаю министерствам национальной экономики и финансов в недельный срок разработать конкретные механизмы, обеспечивающие возмещение местным бюджетам процентной ставки, покрытие основного долга по облигациям, а также создать прозрачные условия для участия регионов в данных инструментах.

Нужны готовые решения с чёткими параметрами и источниками финансирования», - сказал Бектенов.

Ранее Олжас Бектенов поручил усилить меры по сдерживанию инфляции. 

