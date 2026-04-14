Бектенов указал на недостаточную активность акиматов
В Правительстве рассмотрели итоги социально-экономического развития за январь-март 2026
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства указал на недостаточную активность со стороны акиматов, передает BAQ.KZ.
Он отметил, что в строительной отрасли также следует обеспечить стабильную динамику в текущем году.
«Строительный сезон уже начался, но ряд системных вопросов до сих пор не решён.
Прежде всего, это касается стимулирования строительства за счёт финансирования арендного жилья и своевременного подведения инженерной инфраструктуры к новым районам застройки.
Фактически мы видим недостаточную активность со стороны акиматов и отсутствие проактивной работы по запуску проектов», - сказал Бектенов.
Глава кабмина отметил, что при заявленной потребности в 516 млрд тенге на ввод жилья, регионами подтверждена потребность лишь на 249 млрд тенге. Это почти в два раза ниже необходимого уровня, подчеркнул Бектенов.
«Если в ближайшее время акиматы не примут решения, то получат отставание по вводу жилья.
В этой связи поручаю министерствам национальной экономики и финансов в недельный срок разработать конкретные механизмы, обеспечивающие возмещение местным бюджетам процентной ставки, покрытие основного долга по облигациям, а также создать прозрачные условия для участия регионов в данных инструментах.
Нужны готовые решения с чёткими параметрами и источниками финансирования», - сказал Бектенов.
Ранее Олжас Бектенов поручил усилить меры по сдерживанию инфляции.
