Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства указал на недостаточную активность со стороны акиматов, передает BAQ.KZ.

Он отметил, что в строительной отрасли также следует обеспечить стабильную динамику в текущем году.

«Строительный сезон уже начался, но ряд системных вопросов до сих пор не решён. Прежде всего, это касается стимулирования строительства за счёт финансирования арендного жилья и своевременного подведения инженерной инфраструктуры к новым районам застройки. Фактически мы видим недостаточную активность со стороны акиматов и отсутствие проактивной работы по запуску проектов», - сказал Бектенов.

Глава кабмина отметил, что при заявленной потребности в 516 млрд тенге на ввод жилья, регионами подтверждена потребность лишь на 249 млрд тенге. Это почти в два раза ниже необходимого уровня, подчеркнул Бектенов.

«Если в ближайшее время акиматы не примут решения, то получат отставание по вводу жилья. В этой связи поручаю министерствам национальной экономики и финансов в недельный срок разработать конкретные механизмы, обеспечивающие возмещение местным бюджетам процентной ставки, покрытие основного долга по облигациям, а также создать прозрачные условия для участия регионов в данных инструментах. Нужны готовые решения с чёткими параметрами и источниками финансирования», - сказал Бектенов.

