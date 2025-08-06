Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручений Президента по модернизации международных автомобильных пунктов пропуска. Обсуждение коснулось не только хода реконструкции, но и серьезных недочетов в работе ответственных ведомств, передает BAQ.KZ.

По информации Министерства финансов, в 2025 году на внешних границах ЕАЭС (с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном) запланирована реконструкция 9 пунктов пропуска. Четыре из них — "Капланбек", "Атамекен", "Кольжат" и "Алаколь" — уже введены в эксплуатацию. Работы на остальных пяти объектах планируется завершить до конца года. Дополнительно модернизируется пункт "Жибек жолы", его сдача ожидается в первом полугодии 2026 года.

При этом, по словам Бектенова, реконструкция пунктов на границах с Россией и Кыргызстаном идет с нарушениями сроков и слабой координацией. Глава Кабмина раскритиковал работу профильных министерств и поручил привлечь к ответственности председателей Комитета государственных доходов Минфина и Комитета автомобильных дорог Минтранса.

Особое внимание уделено качеству работы таможенной службы: поставлена задача ужесточить требования к кадрам, особенно на передовой — в пунктах пропуска. Также даны поручения по обеспечению интернет-доступа и техническому оснащению постов.

Министрам транспорта и финансов поручено лично контролировать ход работ и еженедельно докладывать Премьер-министру о ходе реконструкции. Руководители министерств направлены в регионы для координации на местах.