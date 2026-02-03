Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов подписал постановление о строительстве второй атомной электростанции в Жамбылском районе Алматинской области, сообщает BAQ.kz.

26 января премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал постановление о возведении второй атомной электростанции на территории Жамбылского района Алматинской области.

"Принять решение о строительстве ядерной установки "Вторая атомная электрическая станция" и определить район её строительства — Жамбылский район Алматинской области", — говорится в тексте документа.

Напомним, что 14 июня 2025 года Агентство по атомной энергии РК объявило результаты отбора строителей атомных станций в Казахстане. Лидером консорциума по первой АЭС стала российская компания "Росатом", по второй — китайская CNNC.

На данный момент в районе планируемой первой АЭС "Балқаш" (возле села Улкен) ведутся инженерно-изыскательские работы. Фундамент первой атомной электростанции начнут заливать в 2029 году.

Таким образом, с подписанием постановления о второй АЭС Казахстан продолжает реализацию стратегии развития ядерной энергетики и диверсификации источников электроэнергии в стране.