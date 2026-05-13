Бектенов заявил о ключевой роли волонтеров в "Таза Қазақстан"

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании по реализации инициативы "Таза Қазақстан" заявил о важной роли волонтерского движения в решении экологических задач и поручил усилить его поддержку, передает BAQ.kz.

На заседании Центра по мониторингу реализации инициативы "Таза Қазақстан" рассмотрены вопросы развития экологического волонтерства и мер государственной поддержки добровольцев.

Как отметил Бектенов, по инициативе Главы государства 2026 год объявлен Международным годом волонтеров. Кроме того, в новой Конституции закреплена обязанность государства поддерживать добровольческое движение как важную часть гражданского общества.

"Сегодня волонтерское движение является ключевой силой инициативы “Таза Қазақстан”, объединяя тысячи неравнодушных граждан в решении экологических вопросов и сохранении природных богатств", - подчеркнул премьер-министр.

По данным правительства, в Казахстане действует 810 волонтерских организаций и около 3,5 тысячи инициативных групп. Общее число активных волонтеров достигло 300 тысяч человек.

Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева сообщила, что каждый третий казахстанец в той или иной форме участвует в добровольческих инициативах. При этом ежегодно экологическое волонтерство в рамках "Таза Қазақстан" объединяет около 800 тысяч человек.

Для развития движения уже реализуются 56 проектов и 60 малых грантов. В настоящее время прорабатываются новые меры поддержки, включая создание цифрового паспорта волонтера, а также дополнительные механизмы стимулирования и социальной защиты.

Отдельное внимание уделяется сохранению историко-культурного наследия. В рамках акции "Мәдени мұраны бірге сақтайық" волонтеры участвуют в благоустройстве исторических объектов и общественных пространств. Во всех регионах созданы волонтерские клубы, в которых участвуют более тысячи человек.

По итогам заседания Министерству культуры и информации поручено совместно с другими ведомствами разработать комплексные меры поддержки волонтерского движения, в том числе на законодательном уровне.