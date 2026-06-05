Крупные хозяйства должны обеспечивать круглогодичную занятость на селе – Бектенов
Государство принимает необходимые меры для поддержки агропромышленного комплекса.
Сегодня 2026, 17:30
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