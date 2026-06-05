Крупные хозяйства должны обеспечивать круглогодичную занятость на селе – Бектенов

В рамках рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область Премьер-министр Олжас Бектенов провёл совещание по вопросам завершения весенних полевых работ и развития агропромышленного комплекса, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

На заседании глава правительства отметил необходимость более активного вовлечения крупных сельскохозяйственных предприятий в развитие животноводства.

По словам Олжаса Бектенова, государство принимает необходимые меры поддержки агропромышленного комплекса. Однако крупные хозяйства, получающие такую поддержку, также должны вносить реальный вклад в обеспечение стабильной занятости на селе.

"Обращаю внимание бизнеса и представителей сельского хозяйства: крупные хозяйства должны обеспечивать круглогодичную занятость. Это одно из основных требований к вам. Государство оказывает необходимую поддержку. Но, прежде всего, от крупного бизнеса ожидаются встречные обязательства по обеспечению занятости в течение всего года. Хочу сказать прямо: те, кто не будет этим заниматься, мы будем рассматривать вопрос о возврате земли у таких собственников", — заявил Олжас Бектенов.

Премьер-министр подчеркнул, что вопросы диверсификации сельхозпроизводства, развития животноводства и обеспечения стабильной занятости сельского населения являются ключевыми для регионов.