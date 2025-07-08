Звезда казахстанского бокса Бекзад Нурдаулетов стал триумфатором Кубка мира, завершившегося 6 июля в Астане, передает BAQ.KZ. Уроженец Жанаозена выступал в весовой категории до 85 килограммов и в финале эффектно нокаутировал соперника из Индии Жугно Жугно уже в первом раунде.

Поединок проходил на глазах у Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который лично наблюдал за финальными боями с трибуны и поддерживал национальную сборную. Победа Нурдаулетова стала одним из самых ярких моментов турнира, завершив бой со счётом 5:0 и отправив соперника в нокдаун практически сразу после старта схватки.

По информации Федерации бокса Казахстана, Бекзад уверенно прошёл весь турнирный путь: в первом бою он обыграл представителя Великобритании, затем вышел в полуфинал и не оставил ни единого шанса своим оппонентам.