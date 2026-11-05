Железные дороги Казахстана обновили на 572 километра: КТЖ завершила годовой план ремонта

Казахстанская железнодорожная сеть получила масштабное обновление: в 2026 году капитальный ремонт охватил 572,7 километра путей. «Қазақстан темір жолы» выполнила весь запланированный на год объём работ.

Ремонт проводился во всех регионах страны. Наибольший объём пришёлся на север Казахстана — здесь обновили 285,82 километра железнодорожного полотна. В южном регионе отремонтировали 167,59 километра, в западном — 119,34 километра.

Обновление путей направлено прежде всего на повышение безопасности движения поездов и надёжности железнодорожной инфраструктуры. Своевременный капитальный ремонт также позволяет продлить срок службы полотна и снизить риски его износа.