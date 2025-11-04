Беларусь намерена поддерживать высокий темп сотрудничества с Казахстаном
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин на встрече с Президентом Касым-Жомартом Токаевым выразил готовность и далее поддерживать высокий темп взаимовыгодного диалога между странами, передает BAQ.KZ.
Он передал Токаеву тёплые пожелания от Александра Лукашенко и отметил, что Беларусь с интересом следит за развитием Казахстана.
"Мы в Беларуси внимательно смотрим за развитием Казахстана и радуемся вашим успехам. Страна демонстрирует устойчивый экономический рост, и мы не можем не радоваться этим достижениям", — сказал Турчин.
По его словам, между Казахстаном и Беларусью растёт взаимный товарооборот: за восемь месяцев 2025 года он увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В промышленной кооперации уже реализовано 12 совместных проектов на сумму 204 млн долларов, а ещё три находятся в стадии проработки.
