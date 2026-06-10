Белфаст охватили беспорядки после нападения мигранта с ножом

В столице Северной Ирландии вспыхнули антимигрантские протесты после нападения с ножом на местного жителя. На фоне волнений в Белфасте были подожжены автомобили и здания, а полиция усилила меры безопасности, передает BAQ.kz со ссылкой на euronews.

Как сообщили правоохранительные органы, 30-летнему гражданину Судана предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Инцидент произошел вечером 9 июня в районе Киннэйрд-авеню на севере Белфаста. Пострадавший получил тяжелые травмы глаза, а также резаные раны лица и спины. Мужчина был госпитализирован.

Ожидается, что обвиняемый предстанет перед судом в среду.

На улицах вспыхнули беспорядки

После распространения информации о нападении в городе начались антимигрантские акции протеста, которые в ряде районов переросли в беспорядки.

По данным полиции, участники волнений поджигали автомобили и наносили ущерб имуществу. В отдельных районах города были зафиксированы очаги насилия.

Заместитель главного констебля Полицейской службы Северной Ирландии Райан Хендерсон призвал жителей не поддаваться эмоциям и соблюдать порядок.

"Мы призываем всех сохранять спокойствие, действовать ответственно и воздержаться от любых действий, которые могут подвергнуть опасности как вас самих, так и окружающих", – заявил он.

Реакция властей

Первый министр Северной Ирландии Мишель О’Нил резко осудила беспорядки.

"Группы мужчин в масках, сжигающие дома семей, – это не что иное, как отвратительная трусость", – написала она в социальной сети X.

Премьер-министр Кир Стармер также осудил произошедшее. Он назвал нападение на местного жителя "отвратительным", однако подчеркнул, что не приемлет насилие и погромы на улицах страны.

Полиция продолжает контролировать ситуацию и призывает жителей воздержаться от участия в незаконных акциях.