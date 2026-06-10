Белфаст охватили беспорядки после нападения мигранта с ножом
Полиция предъявила обвинение выходцу из Судана в покушении на убийство, а власти призвали жителей сохранять спокойствие.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В столице Северной Ирландии вспыхнули антимигрантские протесты после нападения с ножом на местного жителя. На фоне волнений в Белфасте были подожжены автомобили и здания, а полиция усилила меры безопасности, передает BAQ.kz со ссылкой на euronews.
Как сообщили правоохранительные органы, 30-летнему гражданину Судана предъявлено обвинение в покушении на убийство.
Инцидент произошел вечером 9 июня в районе Киннэйрд-авеню на севере Белфаста. Пострадавший получил тяжелые травмы глаза, а также резаные раны лица и спины. Мужчина был госпитализирован.
Ожидается, что обвиняемый предстанет перед судом в среду.
На улицах вспыхнули беспорядки
После распространения информации о нападении в городе начались антимигрантские акции протеста, которые в ряде районов переросли в беспорядки.
По данным полиции, участники волнений поджигали автомобили и наносили ущерб имуществу. В отдельных районах города были зафиксированы очаги насилия.
Заместитель главного констебля Полицейской службы Северной Ирландии Райан Хендерсон призвал жителей не поддаваться эмоциям и соблюдать порядок.
"Мы призываем всех сохранять спокойствие, действовать ответственно и воздержаться от любых действий, которые могут подвергнуть опасности как вас самих, так и окружающих", – заявил он.
Реакция властей
Первый министр Северной Ирландии Мишель О’Нил резко осудила беспорядки.
"Группы мужчин в масках, сжигающие дома семей, – это не что иное, как отвратительная трусость", – написала она в социальной сети X.
Премьер-министр Кир Стармер также осудил произошедшее. Он назвал нападение на местного жителя "отвратительным", однако подчеркнул, что не приемлет насилие и погромы на улицах страны.
Полиция продолжает контролировать ситуацию и призывает жителей воздержаться от участия в незаконных акциях.
Самое читаемое
- Мегапроект «Долина ЦОДов» в Экибастузе потребует 840 тыс. кубометров воды в год
- "Лакшери" отдых и новый вокзал: как меняется туризм в Боровом
- Какие акции покупает Дональд Трамп: разбор инвестпортфеля президента США
- В "Черном беркуте" их нет: новые вопросы возникли по делу Яны Легкодимовой
- Трамп пригрозил ответом после удара Ирана по вертолету США