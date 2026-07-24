Компенсацию за земельный участок сократили на 118 млн тенге в Костанае

Апелляционная коллегия пересмотрела решение суда по делу о принудительном отчуждении земельного участка и сократила размер компенсации почти на 119 млн тенге.

Почему пересмотрели сумму компенсации

По апелляционному ходатайству прокуратуры Костанайской области судебная коллегия по гражданским делам Костанайского областного суда пересмотрела решение суда первой инстанции по делу об изъятии земельного участка для государственных нужд.

Как установил суд, после получения уведомления о начале процедуры отчуждения участка собственник провел реконструкцию объекта недвижимости и увеличил его площадь.

В результате этого выросла заявленная стоимость выкупной суммы.

Сколько составила компенсация

Суд пришел к выводу, что действия собственника стали причиной необоснованного увеличения размера возмещения.

По итогам рассмотрения дела решение суда первой инстанции изменили. Размер денежной компенсации снизили с 273,9 млн тенге до 155 млн тенге.

Какое значение имеет решение

В прокуратуре отметили, что такая судебная практика позволяет предотвращать необоснованное расходование бюджетных средств и исключать получение преимуществ за счет недобросовестных действий.

Ранее сообщалось, что Кассационный суд по гражданским делам рассмотрел спор о принудительном изъятии земельного участка у собственника, который не успел освоить землю в установленный срок. Суд установил, что причиной задержки стали не действия самого гражданина, а препятствия со стороны государственного органа, который своевременно не выдал необходимые разрешительные документы для строительства.

В ходе разбирательства выяснилось, что собственник после приобретения участка предпринял необходимые шаги для его освоения, однако столкнулся с отказом в выдаче архитектурно-планировочного задания. После обжалования действий госоргана его требования были удовлетворены, но к тому моменту срок, установленный для освоения земли, уже стал основанием для обращения с иском об изъятии участка.

Кассационная инстанция пришла к выводу, что гражданин не должен нести ответственность за период, когда использование земли было невозможно по причинам, не зависящим от него. Суд отменил решения нижестоящих инстанций и отказал в принудительном изъятии земельного участка.

Также раздел имущества при фактическом разрыве брака разъяснили в кассации.

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