Бельгия инвестировала в Казахстан более $15 млрд — Токаев

Объем бельгийских инвестиций в экономику Казахстана с 2005 года превысил 15 млрд долларов. Об этом Касым-Жомарт Токаев заявил на совместном брифинге с Королем бельгийцев Филиппом, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент отметил, что Казахстан и Бельгия намерены расширять сотрудничество сразу по нескольким направлениям – от транспорта и энергетики до цифровизации и космических технологий.

«Мы подтвердили решимость крепить многоплановое партнерство между Казахстаном и Бельгией. Наши отношения не обременены политическими разногласиями или нерешенными вопросами. Это создает прочную основу для расширения сотрудничества по всем направлениям. Экономическое взаимодействие остается одной из ключевых опор наших двусторонних отношений. Бельгия входит в число ведущих инвестиционных партнеров Казахстана. С 2005 года объем бельгийских инвестиций в нашу экономику превысил 15 млрд долларов», – сказал Токаев.

По словам Главы государства, стороны договорились активнее работать в сфере транспорта и логистики, критически важных минералов, энергетики, промышленности, сельского хозяйства, биотехнологий, цифровизации и космических технологий.

Токаев подчеркнул, что в Казахстан вместе с Королем прибыла представительная делегация бельгийского бизнеса. Правительство, по его словам, продолжит создавать условия для новых проектов, а их реализацию Президент намерен держать на личном контроле.

Уже завтра пройдут Казахско-бельгийский бизнес-форум, Форум ректоров и круглый стол по критически важным минералам. По итогам этих мероприятий ожидается подписание десятков двусторонних соглашений и документов.

Король Филипп, в свою очередь, отметил, что многие бельгийские компании уже работают на казахстанском рынке, а страна заметно укрепила свои позиции на международной арене.

«По всем меркам Казахстан сегодня представляет собой современное общество, опирающееся на многовековые основы и почитающее традиции. Благодаря высокообразованному населению, многочисленному среднему классу и современной инфраструктуре страна готова отвечать на вызовы будущего. Казахстан находится в авангарде цифровизации и разрабатывает уникальные решения, в частности, в сфере искусственного интеллекта», – сказал Король.

Филипп также сообщил, что с интересом ожидает посещения центра Alem.AI и обсуждения новых возможностей сотрудничества в сфере искусственного интеллекта.

Помимо экономики, стороны договорились укреплять связи между университетами, музеями и культурными учреждениями, развивать совместные образовательные программы и академические обмены. Токаев также сообщил о прогрессе в упрощении взаимных поездок после внесения изменений в соглашение об освобождении от визовых требований владельцев служебных паспортов.

В завершение Президент отметил символический жест со стороны Бельгии: во время брифинга на центральной площади Брюсселя Гран-Плас впервые поднимали Государственный флаг Казахстана.