Бельгия одобрила запрет на импорт товаров из израильских поселений

Совет министров Бельгии одобрил введение запрета на импорт продукции, произведенной в израильских поселениях на оккупированных палестинских территориях. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Максим Прево.

По информации Euractiv, соответствующие изменения будут внесены в королевский указ от 30 декабря 1993 года, регулирующий импорт, экспорт и транзит товаров и связанных с ними технологий.

Новые правила распространяются на продукцию, произведенную в израильских поселениях на Западном берегу реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, а также в секторе Газа.

Запрет будет действовать в рамках существующей системы лицензирования. Власти будут отказывать в выдаче разрешений на импорт, если документы подтверждают или позволяют обоснованно предположить, что товар произведен в одном из израильских поселений на оккупированных территориях.

Инициатива была предложена еще летом прошлого года на фоне военной операции Израиля в секторе Газа. Ранее министры иностранных дел стран Евросоюза также обсуждали возможность введения аналогичных торговых ограничений в отношении продукции из израильских поселений, однако окончательное решение на уровне ЕС пока не принято.