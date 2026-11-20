Бельгийский специалист Карел Герартс возглавил шымкентский «Ордабасы»
Новый наставник ранее тренировал бельгийский «Юнион», немецкий «Шальке» и французский «Реймс».
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Главным тренером футбольного клуба «Ордабасы» назначен 44-летний бельгийский специалист Карел Герартс. Об этом сообщил амбассадор и совладелец шымкентского клуба Бейбит Алибеков.
Ранее Герартс работал с бельгийским «Юнионом», немецким «Шальке» и французским «Реймсом».
Под его руководством «Юнион» провёл 57 матчей и дошёл до четвертьфинала Лиги Европы. В немецком клубе специалист руководил командой в 33 встречах, а во французском «Реймсе» — в 40 матчах. С последним клубом тренер расстался в мае 2026 года.
Напомним, в сезоне-2026 «Ордабасы» под руководством молдавского специалиста Андрея Мартина впервые в истории завоевал золотой дубль. Команда стала чемпионом Казахстана, а также выиграла Кубок страны, разгромив в финале туркестанского турнира кызылординский «Кайсар» со счётом 4:1.
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