Земля продолжает нагреваться, а Мировой океан накапливает всё больше тепла. По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), последние 12 лет стали самыми тёплыми за всю историю метеонаблюдений. При этом четыре последних года заняли первые четыре строчки температурного рейтинга, передаёт BAQ.KZ.

Согласно обновлённым данным ВМО, с января по сентябрь 2026 года средняя температура воздуха у поверхности Земли была примерно на 1,47 °C выше, чем в доиндустриальный период.

Однако повышение температуры воздуха – лишь часть происходящих изменений. Учёные отмечают, что Земля всё быстрее накапливает избыточное тепло.

Главная причина – высокая концентрация парниковых газов в атмосфере. Они затрудняют выход тепла в космос, из-за чего нарушается энергетический баланс планеты.

Около 90% избыточного тепла поглощает Мировой океан. По предварительным оценкам, 2026 год может стать уже десятым подряд, когда теплосодержание океана достигает нового рекордного уровня.

В ВМО подчёркивают, что постоянные наблюдения за климатом и точные прогнозы необходимы, чтобы вовремя оценивать угрозы для населения и экономики.

Окончательный доклад о состоянии глобального климата в 2026 году организация планирует опубликовать в марте 2027 года.