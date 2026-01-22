20 января на стадионе "Астана арена" во время проведения футбольного матча "Кайрат" — "Брюгге" трое бельгийцев, одевшихся в стиле "Бората", проявили неуважение к окружающим и нарушили общественный порядок, передает BAQ.KZ.

Как сообщает ДП столицы, троих иностранных болельщиков задержали в состоянии алкогольного опьянения и доставили их в отдел полиции. По факту нахождения в общественном месте в нетрезвом виде и совершения мелкого хулиганства было возбуждено административное производство по статьям 434 и 440 КоАП РК.

Специализированный межрайонный административный суд назначил каждому из задержанных арест сроком на 5 суток.

Департамент полиции города Астаны напомнил, что при проведении массовых мероприятий действует усиленный контроль за соблюдением общественного порядка, а нарушения правил поведения влекут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.