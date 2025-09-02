Белый дом анонсировал новое заявление Трампа
Сегодня, 11:00
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:00Сегодня, 11:00
34Фото: AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп вскоре выступит с заявлением, анонсировала пресс-служба Белого дома, передает BAQ.KZ.
Предварительно, выступление Трампа запланировано на 21:00 по киевскому времени.
Тема обращения пока не раскрывается.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что власти страны на этой неделе планируют "очень пристально изучить" возможные варианты действий в отношении России в связи с конфликтом на Украине.
Самое читаемое
- 1 сентября в разных странах: как отмечают День знаний
- Казахстанских учёных наградили в Японии за исследования в области атомной энергетики
- Сборная Уэльса огласила состав на матч с Казахстаном в отборе ЧМ-2026
- В Актау в жилом комплексе произошла утечка газа: пострадали два человека
- Елена Рыбакина сенсационно покинула US Open-2025