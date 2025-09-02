Президент США Дональд Трамп вскоре выступит с заявлением, анонсировала пресс-служба Белого дома, передает BAQ.KZ.

Предварительно, выступление Трампа запланировано на 21:00 по киевскому времени.

Тема обращения пока не раскрывается.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что власти страны на этой неделе планируют "очень пристально изучить" возможные варианты действий в отношении России в связи с конфликтом на Украине.