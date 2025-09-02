  • 2 Сентября, 11:08
Елена Рыбакина сенсационно покинула US Open-2025
В Афганистане произошло землетрясение: погибли 500 человек
Школы нового поколения: как Казахстан решает проблему трёхсменки и дефицита мест
Новые школы открылись ко Дню знаний в Алматы
Трамп пригрозил ввести федеральный контроль в Чикаго из-за роста преступности
"Кайрат" опроверг слухи о продаже билетов на матч с "Реал Мадридом"
Белый дом опроверг слухи о смерти Дональда Трампа
Певец Сакен Майгазиев попал в ДТП по дороге в Сарыагаш
В пустыне под Лас-Вегасом нашли останки более 100 человек
На границе США с Мексикой на 57% увеличилось число нелегальных мигрантов
В Актау задержали мужчину с обрезом ружья
В Казахстан идет резкое похолодание
1,6 млрд тенге украдено из оборонного бюджета: суд вынес приговор
Нападения на медиков заставили Астану оснастить скорые камерами
Полицейский насмерть сбил женщину в Шымкенте
Мясной ажиотаж или миф? Минсельхоз раскрыл правду о говядине
Поставлен заслон семейственности во власти – Президент Казахстана

Белый дом анонсировал новое заявление Трампа

Фото: AP Photo / Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп вскоре выступит с заявлением, анонсировала пресс-служба Белого дома, передает BAQ.KZ.

Предварительно, выступление Трампа запланировано на 21:00 по киевскому времени.

Тема обращения пока не раскрывается.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что власти страны на этой неделе планируют "очень пристально изучить" возможные варианты действий в отношении России в связи с конфликтом на Украине.

