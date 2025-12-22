Белый дом сообщил о финансовых и социально-экономических показателях, достигнутых с момента второго вступления Дональд Трамп в должность президента США, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild.

Согласно опубликованным данным, за 11 месяцев доходы страны от таможенных пошлин превысили 235 млрд долларов.

Как уточняется, поступления от пошлин подсчитаны за период с 20 января по 15 декабря 2025 года. Этот показатель существенно превышает уровень предыдущего года: в 2024 финансовом году таможенные доходы США составили 77 млрд долларов. При этом озвученная ранее цель пока не достигнута. В июле министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что администрация рассчитывает на поступления в размере 300 млрд долларов.

В сообщении Белого дома также отмечается ряд других достижений за указанный период. Власти заявляют о самом низком уровне убийств за всю историю страны, крупнейшем снижении налогов, выдворении 600 тысяч нелегальных мигрантов и создании 687 тысяч новых рабочих мест в частном секторе экономики.

На этом фоне уровень общественной поддержки экономической политики остаётся низким. По данным радиостанции NPR, удовлетворённость американцев текущим экономическим курсом составляет 36 процентов, что является минимальным показателем за последние шесть лет.

Таким образом, рост доходов от пошлин и заявленные макроэкономические результаты сопровождаются сохраняющимся скепсисом в обществе в отношении проводимой экономической политики.