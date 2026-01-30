Президент США Дональд Трамп объявил национальное чрезвычайное положение в связи с действиями правительства Кубы, назвав их угрозой национальной безопасности и внешней политике Соединённых Штатов. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Белого дома, передает BAQ.KZ.

Согласно указу, Вашингтон считает, что кубинские власти сотрудничают с враждебными США государствами и международными террористическими организациями, включая Китай, Иран, а также движения ХАМАС и "Хезболла". В документе подчёркивается, что Куба предоставляет свою территорию для размещения разведывательной и военной инфраструктуры, в том числе российской, что, по мнению администрации США, напрямую угрожает американской национальной безопасности.

В указе также утверждается, что Гавана поддерживает террористические структуры, нарушает права человека, подавляет свободу слова и прессы, преследует политических оппонентов и способствует дестабилизации региона, в том числе через миграционные процессы.

В рамках объявленного чрезвычайного положения президент США допустил введение дополнительных таможенных пошлин в отношении товаров из стран, которые прямо или косвенно поставляют нефть и нефтепродукты на Кубу. Речь идёт о возможности применения дополнительных адвалорных тарифов на импорт такой продукции в Соединённые Штаты.

Полномочия по определению факта поставок нефти на Кубу возложены на Министерство торговли США в координации с Государственным департаментом. Окончательное решение о введении тарифов и их размере будет приниматься президентом на основе рекомендаций профильных ведомств.

Документ предусматривает возможность изменения или отмены мер в случае ответных действий со стороны других государств либо при изменении поведения Кубы и её партнёров. Также предусмотрен постоянный мониторинг ситуации и регулярные отчёты в Конгресс США.

Указ вступил в силу 30 января 2026 года в 00:01 по восточному времени США.