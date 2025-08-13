Белый дом выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, назвав его "президентом МИРА", сообщается на официальной странице правительственной организации в Facebook, передает BAQ.kz.

"Президент Дональд Дж. Трамп является президентом PEACE", — говорится в заявлении.

Среди тех, кто высказался в поддержку кандидатуры американского лидера:

премьер-министр Армении Никол Пашинян;

президент Азербайджана Ильхам Алиев;

премьер-министр Камбоджи Хун Манет;

президент Габона Брайс Олиги Нгема;

премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху;

Правительство Пакистана;

Министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгире.

В прошлом месяце Пакистан объявил, что выдвинет кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира за его усилия по разрешению конфликта с Индией.

Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что лично выдвинул Трампа на соискание награды.

В начале августа о намерении выдвинуть кандидатуру президента США заявила и Камбоджа.

Еще в марте конгрессмен США Даррелл Исса и издание The Hill сообщили, что в этом году Трамп будет номинирован на Нобелевскую премию мира.

Затем Исса указал на мирные усилия президента США на Ближнем Востоке.