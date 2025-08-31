Белый дом опроверг слухи о смерти Дональда Трампа
Слухи о смерти действующего президента США стремительно разлетелись по соцсетям.
Сегодня, 07:19
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 07:19Сегодня, 07:19
120Фото: AFP VIA GETTY IMAGES
Слухи о смерти Дональда Трампа, распространившиеся в соцсетях, оказались фейком, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Forbes. В субботу бывшего президента США сфотографировали на южной лужайке Белого дома вместе с внучкой Кай, когда он садился в автомобиль по пути на гольф-поле Trump National в Вирджинии, сообщает издание.
Запросы "Is Trump dead?" и "Trump dead" вошли в число самых популярных в Google, а в сети X трендом стал вопрос "Where is Donald Trump". Последний раз Трамп появлялся на публике в среду на заседании кабинета министров. Также он активно публиковал посты на своей платформе Truth Social.
Самое читаемое
- Билеты на "Кайрат" – "Реал" в Алматы: сколько будут стоить?
- В Астане строят новый парк с прудом, амфитеатром и спортивными зонами
- Очередной шок в аэропорту Алматы: пассажир попытался покончить с собой в туалете
- Известна дата матча "Кайрат" — "Реал" Мадрид
- На Морском терминале КТК произошёл разлив нефти