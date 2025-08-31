Слухи о смерти Дональда Трампа, распространившиеся в соцсетях, оказались фейком, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Forbes. В субботу бывшего президента США сфотографировали на южной лужайке Белого дома вместе с внучкой Кай, когда он садился в автомобиль по пути на гольф-поле Trump National в Вирджинии, сообщает издание.

Запросы "Is Trump dead?" и "Trump dead" вошли в число самых популярных в Google, а в сети X трендом стал вопрос "Where is Donald Trump". Последний раз Трамп появлялся на публике в среду на заседании кабинета министров. Также он активно публиковал посты на своей платформе Truth Social.