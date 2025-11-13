  • 14 Ноября, 04:05

В США предлагают ужесточить выдачу виз для людей с ожирением и хроническими болезнями

Администрация США рассматривает расширение медицинских оснований для отказа в визах, передает BAQ.KZ со ссылкой на The Washington Post. Согласно внутреннему уведомлению Госдепа, визовым офицерам рекомендуют учитывать ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и рак как возможные причины для отказа.

Инициатива выходит за рамки действующих правил, которые касаются главным образом инфекционных болезней. WP связывает предложение Белого дома с курсом Дональда Трампа на ограничение миграции и сокращение числа иностранцев, потенциально нуждающихся в дорогостоящем лечении.

Согласно документу, офицеры также должны учитывать возраст заявителя, количество иждивенцев и наличие инвалидности — в соответствии с правилом о "государственной обузе", позволяющим отказывать в визах тем, кто, как ожидается, будет пользоваться соцпрограммами США.

