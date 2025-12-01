На сайте Белого дома появился новый раздел под названием "Медиапреступники", где администрация публикует СМИ, которые, по её мнению, искажают действия властей США, передает BAQ.KZ со ссылкой на Deutsche Welle. В числе первых "нарушителей" оказались CBS News, газета The Boston Globe и американская редакция британской The Independent. В разделе приводятся ссылки на спорные материалы, а также описания, каким образом, по мнению Белого дома, журналисты ввели общественность в заблуждение.

Следующий раздел получил название "Зал позора нарушителей" — там размещён список "ложных и вводящих в заблуждение сообщений" различных англоязычных изданий. Администрация США обвиняет СМИ в предвзятости, искажении слов президента и упущении контекста.

К примеру, CBS News критиковали за заголовок о "дедушке из Колорадо", а Politico — за оценку работы спецпосланника президента. Помимо "Зала позора", на сайте Белого дома есть "Таблица лидеров" с топ-7 медиа по числу "преступлений" и раздел "Рецидивисты", где указывается количество и характер нарушений каждого издания. Список возглавила The Washington Post, за ней следуют MSNBC, CBS News, CNN, The New York Times, Politico и The Wall Street Journal. Таким образом Белый дом впервые систематизировал критику СМИ в визуально наглядной форме.