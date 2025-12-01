Белый дом создал "зал позора" для СМИ, обвиняемых в искажении фактов
На сайте Белого дома появился новый раздел под названием "Медиапреступники", где администрация публикует СМИ, которые, по её мнению, искажают действия властей США, передает BAQ.KZ со ссылкой на Deutsche Welle. В числе первых "нарушителей" оказались CBS News, газета The Boston Globe и американская редакция британской The Independent. В разделе приводятся ссылки на спорные материалы, а также описания, каким образом, по мнению Белого дома, журналисты ввели общественность в заблуждение.
Следующий раздел получил название "Зал позора нарушителей" — там размещён список "ложных и вводящих в заблуждение сообщений" различных англоязычных изданий. Администрация США обвиняет СМИ в предвзятости, искажении слов президента и упущении контекста.
К примеру, CBS News критиковали за заголовок о "дедушке из Колорадо", а Politico — за оценку работы спецпосланника президента. Помимо "Зала позора", на сайте Белого дома есть "Таблица лидеров" с топ-7 медиа по числу "преступлений" и раздел "Рецидивисты", где указывается количество и характер нарушений каждого издания. Список возглавила The Washington Post, за ней следуют MSNBC, CBS News, CNN, The New York Times, Politico и The Wall Street Journal. Таким образом Белый дом впервые систематизировал критику СМИ в визуально наглядной форме.
