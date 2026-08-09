«Белый дом вам не принадлежит»: суд остановил масштабную стройку Трампа

Федеральный апелляционный суд в Вашингтоне приостановил строительство нового бального зала на территории Белого дома, стоимость которого оценивается в $400 млн. Решение приняли большинством голосов — два судьи против одного. Поводом стало распоряжение Дональда Трампа снести историческое Восточное крыло Белого дома и начать работы без одобрения Конгресса.

Судьи заявили, что президент не обладает неограниченными полномочиями для перестройки здания по своему усмотрению.

Каждый президент — лишь временный жилец, а не владелец Белого дома, — говорится в решении суда.

Трамп назвал вердикт «национальным позором» и заявил, что решение угрожает национальной безопасности. Президент намерен обжаловать его в Верховном суде. Администрация утверждает, что под Восточным крылом находится убежище, которое планируют расширить и превратить в современный защищенный комплекс.

По словам Трампа, там должны появиться системы защиты от беспилотников и ракет, а также медицинские помещения. Однако суд указал, что ссылки на национальную безопасность сами по себе не позволяют администрации обходить требования закона.