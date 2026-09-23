Белый дом запустил Trump TV: рейтинги оказались провальными

Белый дом запустил Trump TV как альтернативу американским СМИ и прямой канал связи Дональда Трампа с гражданами. Однако первые эфиры собрали немного зрителей. Первый эфир прошел в понедельник в 19:00 на сайте Белого дома и YouTube. Его смотрели около восьми тысяч человек, но через полтора часа аудитория сократилась вдвое, а к 21:00 — до трех тысяч.

Во вторник вечером в прайм-тайм эфир смотрели около 1300 человек. При этом YouTube-канал уже набрал 3,2 млн подписчиков. Запуск Trump TV произошел после конфликта Трампа с американскими СМИ. Президент распорядился удалить из Белого дома сотрудников CNN, MS NOW и Politico, после чего другие издания и телеканалы отказались освещать некоторые мероприятия с его участием.

В эфире Trump TV показывают речи президента, инаугурацию, документальные фильмы и актуальные события, включая выступление Трампа на Генассамблее ООН. Сторонники президента называют канал способом напрямую обращаться к гражданам без участия журналистов. Критики считают его инструментом пропаганды.

Тем временем CNN, MS NOW и Politico оспаривают в суде решение об их удалении из Белого дома.