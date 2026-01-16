  • 16 Января, 19:26

Белый дом заявляет, что Иран под давлением США отменил 800 казней

Сегодня, 18:00
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BILD Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00
126
Фото: BILD

Президент США Дональд Трамп, по словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, внимательно следит за ситуацией в Иране. Согласно ее заявлению, Трамп и его команда предупредили Тегеран, что в случае продолжения убийств протестующих последуют серьёзные последствия, передает BAQ.KZ со ссылкой на BILD.

По данным базирующейся в США правозащитной организации HRANA, на данный момент в Иране убиты 2435 демонстрантов и 153 сотрудника государственных сил безопасности. Согласно информации администрации президента США, Иран отменил восемьсот казней, сказала Левитт.

– Президент сегодня понимает, что 800 казней, которые должны были состояться вчера, приостановлены, – сказала она.

Самое читаемое

Наверх