Белый дом заявляет, что Иран под давлением США отменил 800 казней
Сегодня, 18:00
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:00Сегодня, 18:00
126Фото: BILD
Президент США Дональд Трамп, по словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, внимательно следит за ситуацией в Иране. Согласно ее заявлению, Трамп и его команда предупредили Тегеран, что в случае продолжения убийств протестующих последуют серьёзные последствия, передает BAQ.KZ со ссылкой на BILD.
По данным базирующейся в США правозащитной организации HRANA, на данный момент в Иране убиты 2435 демонстрантов и 153 сотрудника государственных сил безопасности. Согласно информации администрации президента США, Иран отменил восемьсот казней, сказала Левитт.
– Президент сегодня понимает, что 800 казней, которые должны были состояться вчера, приостановлены, – сказала она.
Самое читаемое
- 246 млн прибыли и изношенная инфраструктура: что происходит с аэропортом Усть-Каменогорска
- Обман через интернет обошелся жителю СКО в 3,5 млн тенге
- Стало известно почему Дональд Трамп отложил военный удар по Ирану
- В Казахстане предлагают пересмотреть проверку водителей на опьянение
- "Сохраняйте спокойствие" - ДП Шымкента про фейки о готовящихся нападениях на школьников