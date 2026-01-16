Президент США Дональд Трамп, по словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, внимательно следит за ситуацией в Иране. Согласно ее заявлению, Трамп и его команда предупредили Тегеран, что в случае продолжения убийств протестующих последуют серьёзные последствия, передает BAQ.KZ со ссылкой на BILD.

По данным базирующейся в США правозащитной организации HRANA, на данный момент в Иране убиты 2435 демонстрантов и 153 сотрудника государственных сил безопасности. Согласно информации администрации президента США, Иран отменил восемьсот казней, сказала Левитт.