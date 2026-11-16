Бензин будет дорожать? Что изменится после расширения НПЗ в Казахстане

Казахстан намерен увеличить нефтеперерабатывающие мощности до 39 млн тонн в год за счет расширения трех действующих НПЗ и строительства четвертого завода. Новые мощности планируется вводить поэтапно до 2033 года. Ожидается, что это позволит увеличить производство бензина, дизельного топлива и авиакеросина и сократить зависимость от импорта. Однако эксперты предупреждают о возможных сложностях с поставками нефти и соблюдением сроков строительства. Насколько реалистичны эти планы и что изменится на внутреннем топливном рынке – в материале корреспондента BAQ.KZ.

Сколько топлива производит Казахстан

В Казахстане растет производство топлива. По данным Минэнерго, в 2025 году страна переработала 18,4 млн тонн нефти.

За девять месяцев 2026 года произвели 11,9 млн тонн нефтепродуктов. Из них 4,6 млн тонн бензина, 4,8 млн тонн дизельного топлива и 700 тысяч тонн авиакеросина.

Но в будущем страна может столкнуться с нехваткой топлива. Согласно прогнозам, приведенным в Концепции развития нефтепереработки, к 2030 году возможен дефицит бензина, дизеля и авиатоплива.

Когда заработают новые НПЗ

В октябре 2026 года Министерство энергетики сообщило о планах расширения трех нефтеперерабатывающих заводов.

Атырауский НПЗ планируют расширить с 5,5 до 6,7 млн тонн к 2028 году, Шымкентский – с 6 до 12 млн тонн к 2030 году, а Павлодарский – с 5,5 до 9 млн тонн к 2031 году.

Кроме того, в Казахстане намерены построить четвертый НПЗ мощностью до 10 млн тонн нефти в год. Его планируют запустить до 2033 года.

Сейчас для строительства рассматривают сразу четыре области: Улытаускую, Атыраускую, Мангистаускую и Туркестанскую. Место для нового НПЗ выберут до конца 2026 года.

Но эксперт нефтегазовой отрасли Аскар Исмаилов сомневается, что все проекты удастся завершить в срок. По его словам, сложности могут возникнуть уже на этапе проектирования и закупки оборудования.

«Я достаточно скептически отношусь к установленным срокам, особенно в части строительства четвертого НПЗ. Даже расширение существующих заводов до 2030–2031 годов выглядит нереалистичной задачей. Здесь возможны задержки, связанные и с проектированием, и с поставками оборудования, и с финансированием, и с интеграцией новых установок в действующее производство», – пояснил Аскар Исмаилов.

Он отметил, что строительство четвертого НПЗ потребует больших вложений и развития инфраструктуры. Необходимо обеспечить завод нефтью, электроэнергией, водой и транспортными связями. При этом пока не определены инвестор и окончательные параметры проекта.

Поэтому Исмаилов считает, что строительство нового НПЗ стоит предложить частным инвесторам. Но для их привлечения государству необходимо гарантировать долгосрочные поставки нефти и стабильные условия работы.

Сможет ли Казахстан отказаться от импорта топлива

Одной из главных задач модернизации НПЗ остается обеспечение Казахстана дизельным топливом и авиакеросином.

По данным Концепции развития нефтепереработки, в 2024 году в стране произвели 5,4 млн тонн дизеля, тогда как потребление составило 5,6 млн тонн. Авиатоплива выпустили 750 тыс. тонн при потребности 900 тыс. тонн.

В Минэнерго рассчитывают устранить дефицит дизеля к 2030 году, а производство авиатоплива к 2031 году увеличить до 1,5 млн тонн ежегодно.

Также Казахстан планирует наладить собственный выпуск авиационного топлива международного стандарта Jet A–1, импорт которого предусмотрен в отраслевой Концепции.

Аскар Исмаилов связывает зависимость от импорта отдельных нефтепродуктов с особенностями развития нефтегазовой отрасли. По его словам, добыча нефти исторически ориентировалась преимущественно на экспорт, тогда как переработка обслуживала внутренний рынок с регулируемыми ценами. В результате инвестиции в добычу значительно опережали вложения в перерабатывающие мощности.

«Важно учитывать технологическую структуру производства. Например, увеличение общего объема переработки не означает пропорционального роста выпуска дизельного топлива или авиакеросина. Для этого необходимы специализированные установки и соответствующая конфигурация НПЗ», – добавил Аскар Исмаилов.

По мнению эксперта, модернизация предприятий позволит сократить нехватку топлива, однако полностью проблему не решит.

«Модернизация действующих НПЗ позволит сократить дефицит, но полностью проблему не решит, особенно с учетом роста автомобильного транспорта, авиационных перевозок и промышленного потребления. Также нельзя забывать о сезонности потребления дизельного топлива и плановых ремонтах заводов. Даже при формальном балансе производства и потребления в отдельные периоды может возникать дефицит. Поэтому необходим подход, при котором увеличиваются стратегические запасы топлива. В качестве временного решения я ранее предлагал рассмотреть возможность переработки казахстанской нефти на китайских НПЗ с последующим возвратом нефтепродуктов на внутренний рынок», – добавил эксперт.

Хватит ли нефти для новых заводов

Сегодня около 80% добываемой в Казахстане нефти идет на экспорт, сообщает Минэнерго. Поэтому для работы новых НПЗ стране потребуются дополнительные объемы сырья.

Для этого планируют увеличить пропускную способность нефтепроводов Кенкияк – Атырау до 15 млн тонн и Кенкияк – Кумколь до 20 млн тонн в год. В октябре 2026 года «КазМунайГаз» сообщил о совместной с китайской CNPC работе над расширением этих нефтепроводов.

Также рассматривается возможность направлять на казахстанские НПЗ больше нефти с месторождений Кашаган и Тенгиз.

Нефтегазовый эксперт Аскар Исмаилов считает, что главная сложность заключается не в строительстве новых заводов, а в обеспечении их сырьем.

«Здесь необходимо разделять два понятия: наличие производственных мощностей и фактическую обеспеченность этих мощностей нефтью. Сегодня Казахстан перерабатывает около 18,4 млн тонн нефти в год. Планируется практически удвоить этот показатель. Но возникает закономерный вопрос: откуда будут поступать дополнительные 20 млн тонн нефти? Основная часть добываемой нефти Казахстана приходится на крупные международные проекты Тенгиз, Кашаган и Карачаганак», – отметил эксперт.

По словам Исмаилова, часть экспортных объемов нефти связана с международными соглашениями, а добыча на старых месторождениях постепенно снижается. Эксперт не исключает, что к 2030 году Казахстан может столкнуться с нехваткой нефти для внутренней переработки на экономически выгодных условиях.

Что будет с ценами на бензин и дизель

По оценкам Минэнерго, на развитие нефтеперерабатывающей отрасли до 2040 года потребуется от 15 до 19 млрд долларов. Эти средства направят на расширение заводов, модернизацию оборудования и развитие инфраструктуры.

Рост производства не гарантирует снижения цен на топливо. Как объясняет нефтегазовый эксперт Аскар Исмаилов, затраты на строительство и модернизацию НПЗ будут влиять на стоимость бензина и дизеля. Также на цены влияют стоимость нефти, налоги, транспортные расходы и инфляция.

«Мой прогноз заключается в том, что топливо в Казахстане будет дорожать, но при грамотной государственной политике можно обеспечить предсказуемость этого роста и исключить резкие дефицитные кризисы. Для этого необходимо создать стратегические запасы нефтепродуктов на 45–60 дней потребления, внедрить прозрачную систему ценообразования и отказаться от практики одновременного резкого повышения налогов, тарифов и цен на топливо», – отметил эксперт.

По словам Исмаилова, новые мощности помогут снизить риск нехватки топлива и резких скачков цен. Но рассчитывать на то, что бензин и дизель станут дешевле, не стоит.

Когда Казахстан сможет полностью обеспечить себя топливом

По планам Минэнерго, расширение действующих НПЗ позволит увеличить производство топлива к 2030–2031 годам. Четвертый завод намерены запустить до 2033 года. Ожидается, что это поможет покрыть внутренний спрос и в дальнейшем экспортировать излишки нефтепродуктов.

Нефтегазовый эксперт Аскар Исмаилов считает, что до 2033 года Казахстан все еще может сталкиваться с нехваткой дизеля, авиакеросина и отдельных марок бензина. После запуска новых мощностей ситуация должна улучшиться, если заводы будут обеспечены нефтью.

Главной задачей, по его мнению, должно оставаться обеспечение внутреннего рынка, а экспорт стоит рассматривать как дополнительную возможность.

«Я считаю, что к 2035–2040 годам Казахстан имеет все шансы полностью обеспечить себя основными видами топлива. Но это возможно только при условии пересмотра нынешней модели управления нефтегазовой отраслью. Нам необходимо синхронизировать прогнозы добычи нефти, развитие перерабатывающих мощностей, инвестиционную политику и внутреннее ценообразование. Если этого не сделать, мы рискуем оказаться в ситуации, когда перерабатывающие мощности построены, инвестиции освоены, но для их полноценной загрузки не хватает экономически доступной нефти. Именно этот риск я считаю главным для нефтеперерабатывающей отрасли Казахстана на горизонте до 2040 года», – заключил Аскар Исмаилов.

Таким образом, увеличение мощностей до 39 млн тонн может помочь Казахстану полностью обеспечить себя топливом. Ключевыми условиями остаются своевременный запуск заводов и достаточные поставки нефти для их работы.