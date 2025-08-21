Бензин не достанется спекулянтам: Правительство ужесточает контроль за ГСМ
Рассмотрены вопросы обеспечения внутренних потребностей.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр провел совещание по текущей ситуации на отечественном рынке горюче-смазочных материалов (ГСМ) с участием представителей Министерств энергетики, финансов, внутренних дел, Агентства по финансовому мониторингу и Пограничной службы КНБ, передает BAQ.KZ.
На повестке - вопросы обеспечения стабильных поставок горюче-смазочных материалов на внутренний рынок и усиление контроля за оборотом нефтепродуктов в приграничных областях.
По данным Министерства энергетики, ситуация на рынке стабильная, имеется необходимый запас топлива.
По итогам совещания первый заместитель Премьер-министра поручил ответственным госорганам разработать детальный план по недопущению незаконного перетока нефтепродуктов и усилить контроль на госгранице, в том числе посредством мониторинга движения грузов и потребления топлива в регионах.
Роман Скляр отметил, что первостепенной задачей государства является обеспечение внутренних потребностей. Ценовые разрывы и логистика не должны создавать условий для возникновения дефицита.
Данный вопрос находится на повышенном контроле Правительства.
Самое читаемое
- Казахстанцы сравнили зарплаты с другими странами и потребовали поднять МЗП
- Трагедия в Урджаре: погибшие дети были в гостях у бабушки
- Миллиарды уходят в республику: почему Усть-Каменогорск застрял в советском облике
- Блогер Аксултан Калиев принёс публичные извинения родителям детей с ДЦП
- Перевозка чужой посылки обернулась уголовным делом для казахстанца