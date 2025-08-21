Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр провел совещание по текущей ситуации на отечественном рынке горюче-смазочных материалов (ГСМ) с участием представителей Министерств энергетики, финансов, внутренних дел, Агентства по финансовому мониторингу и Пограничной службы КНБ, передает BAQ.KZ.

На повестке - вопросы обеспечения стабильных поставок горюче-смазочных материалов на внутренний рынок и усиление контроля за оборотом нефтепродуктов в приграничных областях.

По данным Министерства энергетики, ситуация на рынке стабильная, имеется необходимый запас топлива.

По итогам совещания первый заместитель Премьер-министра поручил ответственным госорганам разработать детальный план по недопущению незаконного перетока нефтепродуктов и усилить контроль на госгранице, в том числе посредством мониторинга движения грузов и потребления топлива в регионах.

Роман Скляр отметил, что первостепенной задачей государства является обеспечение внутренних потребностей. Ценовые разрывы и логистика не должны создавать условий для возникновения дефицита.

Данный вопрос находится на повышенном контроле Правительства.