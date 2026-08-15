Бензовоз с 10 тоннами топлива загорелся на АЗС в Туркестанской области

В селе Шаульдер Отырарского района Туркестанской области произошёл пожар на территории автозаправочной станции. Во время слива горюче-смазочных материалов загорелся бензовоз вместимостью 10 тонн. Огонь распространился на обшивку административного здания.

Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Кроме того, пожар возник на территории возле четырёх резервуаров с горюче-смазочными материалами, каждый из которых вмещает до 25 тонн. К месту происшествия направили силы и средства МЧС.

В ликвидации пожара также участвовали сотрудники АО «Коксарай» и АО «Шилик». Спасателям удалось быстро ликвидировать огонь и не допустить его дальнейшего распространения. В результате происшествия никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.