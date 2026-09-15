Берег реки Каратал очистили от мусора в рамках акции Taza Ozen

На берегу реки Каратал в области Жетісу прошла экологическая акция «Taza Ozen» в рамках общенациональной инициативы «Таза Қазақстан». Молодежь, волонтеры и жители города очистили прибрежную территорию от мусора.

Во время акции участникам рассказали о раздельном сборе и переработке отходов, рациональном использовании природных ресурсов и необходимости бережного отношения к окружающей среде.

«Чистота окружающей среды начинается с каждого из нас. Сегодня мы не только приводим в порядок берег реки Каратал, но и стараемся показать своим примером, насколько важно бережно относиться к природе. Такие мероприятия объединяют жителей и формируют ответственное отношение к окружающей среде», — отметила омбудсмен «Альянса студентов Казахстана» по области Жетісу А. Кызайбай.

Для участников также организовали экологический квест. Команды выполняли задания, посвященные охране окружающей среды, сортировке отходов, рациональному использованию природных ресурсов и экологичному поведению. Лучшие команды, а также наиболее активные участники получили дипломы, благодарственные письма и подарки.

Организаторы подчеркнули, что акция была направлена не только на уборку территории, но и на формирование экологической культуры среди жителей региона. В рамках мероприятия продвигался принцип «Таза Жетісу – таза болашақ», объединяющий идеи чистоты, экологической ответственности и сохранения природы для будущих поколений.

По итогам акции набережную реки Каратал очистили от мусора.